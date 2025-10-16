L’usine de Warren ajoutera un VUS pleine grandeur; un nouveau RAM ou un Chrysler?

Stellantis confirme le lancement d’un nouveau VUS de grande taille à l’usine Warren Truck pour 2028, alimentant les spéculations sur la marque.

Stellantis produira un VUS pleine grandeur doté de motorisations à combustion interne et à autonomie prolongée (EREV) dès 2028 au Michigan.

Ram, ou possiblement Chrysler, pourrait hériter de ce nouveau modèle dans le cadre du déploiement de 25 nouveaux produits d’ici 2027.

Le retrait du nom Ramcharger laisse présager un possible retour sous la forme d’un VUS.

Stellantis construira un tout nouveau véhicule utilitaire sport pleine grandeur, offert à la fois avec des groupes motopropulseurs à combustion interne et à autonomie prolongée, à partir de 2028 à son usine Warren Truck Assembly du Michigan. Cette information clé, glissée subtilement dans une annonce plus vaste faite plus tôt cette semaine, s’inscrit dans un plan d’investissement de 13 milliards de dollars américains visant à accroître la production aux États-Unis de 50 %.

Ce futur VUS, encore sans nom officiel, sera assemblé aux côtés du Jeep Grand Wagoneer et devrait reposer sur une plateforme similaire, dérivée du pick-up Ram 1500. Stellantis n’a pas confirmé la marque qui l’adoptera, mais certains indices internes laissent croire qu’il pourrait s’agir de Ram ou, potentiellement, de Chrysler.

Les nouvelles entourant le Grand Wagoneer 2026 mentionnaient déjà une version à autonomie prolongée (REEV). De son côté, Chrysler tente actuellement une véritable renaissance, et un VUS haut de gamme à motorisation REEV pourrait constituer un modèle-phare idéal pour la marque, autrefois prestigieuse. Certains se souviendront que Chrysler avait déjà proposé un dérivé du Dodge Durango baptisé Aspen.

Dans cette même annonce, le PDG de Ram, Tim Kuniskis, a présenté un plan ambitieux de 25 nouveaux produits entre juin 2025 et l’été 2027. Si la production d’un pick-up intermédiaire a déjà été confirmée pour l’Ohio, peu de détails supplémentaires ont été dévoilés publiquement. L’envergure et le calendrier de ce plan laissent toutefois entendre que Ram pourrait s’aventurer au-delà des segments traditionnels de camionnettes et de fourgons.

Les indices pointant vers Ram s’accumulent, notamment depuis le changement récent de stratégie de dénomination. En septembre, Stellantis a annoncé l’abandon de la version entièrement électrique du Ram 1500 au profit d’une version à autonomie prolongée. Le nom « Ram 1500 REV » a été transféré à cette nouvelle variante EREV, remplaçant ainsi l’appellation « Ram 1500 Ramcharger ».

Ces éléments freinent quelque peu les spéculations, mais nous continuons tout de même à espérer un retour de Chrysler. Le nom Ramcharger remonte à un classique indémodable, un VUS deux-porte signé Dodge vendu en Amérique du Nord jusqu’aux années 1990. Son retrait de la gamme des pick-up laisse croire qu’il pourrait être attribué à un futur VUS Ram. Stellantis a d’ailleurs l’habitude de ressusciter des noms emblématiques pour ses nouveaux modèles — pensons aux Hornet, Dart, Challenger, Charger, et autres.

Par sa taille et sa base technique, ce futur modèle se positionnerait face à des rivaux comme les Chevrolet Tahoe, GMC Yukon, Ford Expedition, Nissan Armada et d’autres. Sa combinaison unique de motorisations à essence et à autonomie prolongée pourrait toutefois lui permettre de se démarquer dans le segment.

L’usine de Warren, où il sera assemblé, produit déjà le Grand Wagoneer et est entièrement équipée pour la fabrication de grands véhicules à châssis sur cadre. Stellantis n’a pour l’instant confirmé ni le nom, ni la marque, ni les spécifications complètes du futur VUS.