Lucid commercialisera un VÉ de 50 000 $ afin de rivaliser Tesla

Lucid Motors prévoit d’introduire un véhicule électrique abordable au prix d’environ 50 000 $ pour concurrencer le marché des Tesla Model 3 et Model Y.

· Lucid Motors prévoit de présenter un véhicule électrique abordable d’environ 50 000 $ pour rivaliser avec les Tesla Model 3 et Model Y.

· Le PDG, Peter Rawlinson, souligne l’importance de l’efficacité dans la promotion de l’adoption des VE et envisage même un VE à 25 000 $ à l’avenir.

· La stratégie de Lucid vise à équilibrer la rentabilité, les progrès technologiques et les considérations en matière d’infrastructure de recharge.

Lucid, un acteur émergent de l’industrie des véhicules électriques, planifie de défier directement la popularité de Tesla avec sa prochaine voiture électrique au prix d’environ 50 000 $ américains. Le PDG, Peter Rawlinson, lors d’une entrevue avec ABC News, a discuté de l’ambition de la marque d’accélérer l’adoption des VÉ grâce à une conception de véhicules plus efficace.

Rawlinson a souligné l’importance des VÉ abordables dotés de batteries efficaces, affirmant que ces options pourraient inciter les conducteurs américains à passer plus facilement des véhicules à moteur à combustion interne aux VÉ. Il a reconnu l’attrait intangible des voitures électriques, citant des attributs tels que la sensation de conduite, la direction réactive et le couple instantané comme des facteurs influençant la décision de passer à un VÉ.

Malgré la proposition actuelle de modèles premium, comme le modèle Air Pure à partir de 82 400 $ américains, Rawlinson s’est engagé à fabriquer des VÉ plus abordables. Il a souligné que son objectif principal n’est pas de créer des voitures de luxe exclusives, mais de développer des alternatives accessibles pour un marché plus large.

Le PDG de Lucid a exposé l’objectif de l’entreprise de viser un prix d’environ 50 000 $US, positionnant ainsi le VÉ en concurrence directe avec les populaires Tesla Model 3 et Model Y. Bien que Rawlinson manifeste de l’intérêt pour atteindre des prix encore plus bas, il a déclaré que les ressources actuelles de l’entreprise et les délais limiteraient l’atteinte de ce niveau quelque part entre le milieu et la fin de la décennie.

Rawlinson a indiqué que les avancées technologiques de Lucid joueront un rôle clé pour débloquer une efficacité accrue, réduisant ainsi les coûts de production. La vision à long terme est de faciliter la production d’une voiture électrique à 25 000 $ américains, un objectif qui s’accorde avec les innovations technologiques en cours.

En ce qui concerne l’infrastructure de recharge, Rawlinson a révélé qu’une part significative des clients de Lucid recharge leurs véhicules à domicile pendant la nuit. Il a souligné que la plupart des conducteurs ne dépassent rarement 500 miles (800 kilomètres) par jour, ce qui implique que pour la majorité, la recharge à domicile serait suffisante. Avec le déploiement des réseaux de recharge, il prévoit que les VÉ nécessiteront une autonomie plus courte, d’environ 150 miles (240 kilomètres), compte tenu d’une infrastructure de recharge mature.