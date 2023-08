Lucid Motors dit que le Gravity sera dévoilé en novembre

Le deuxième modèle de la marque partagera certains éléments de son design avec la berline Air.

Lucid dit que le Gravity offrira plus d’autonomie que tout autre VUS électrique sur le marché.

La production devrait commencer vers la fin de 2024 en Arizona.

En début de semaine, Lucid Motors a confirmé que le VUS Gravity, son deuxième modèle, sera dévoilé en novembre.

Ce produit est attendu depuis un certain temps déjà, puisqu’un prototype a été repéré sur la route en 2020 et que la société a commencé à en parler l’année dernière.

Basée sur la même plateforme que l’Air, le Gravity semble également partager de nombreux éléments stylistiques avec la berline, comme sa barre lumineuse avant et ses phares horizontaux.

Le constructeur n’a pas dit grand-chose sur les éléments mécaniques du Gravity, mais la plateforme LEAP sur laquelle il sera construit peut supporter deux moteurs et une grande batterie, pour une puissance maximale de plus de 1 200 chevaux et une autonomie estimée à plus de 500 miles (805 kilomètres) sur l’Air.

Bien sûr, le Gravity sera plus grand, plus lourd et moins aérodynamique que la berline, ce qui signifie que son autonomie maximale devrait être plus courte. Néanmoins, Lucid affirme que ce modèle bénéficiera d’une autonomie supérieure à celle de tous les VUS électriques actuellement sur le marché.

Bien que cela n’ait pas été confirmé, le Gravity pourrait également être plus puissant que n’importe quel autre VUS électrique de série puisqu’il pourrait recevoir une variante haute performance comme l’Air Sapphire, qui génère 1 234 chevaux.

À l’intérieur, les acheteurs pourront choisir entre trois configurations de sièges qui conviendront à cinq, six ou sept passagers sur trois rangées.

Un toit en verre et un système d’info divertissement de nouvelle génération ont également été évoqués par Lucid dans de récentes communications.

La société devrait commencer à prendre des réservations pour le Gravity après sa présentation publique en novembre, mais la production ne devrait pas commencer avant la deuxième moitié de 2024, date à laquelle le VUS rejoindra la berline sur la ligne d’assemblage en Arizona.

