Lotus dévoile sa berline électrique Emeya de 905 chevaux

Lotus présente l’Emeya, une berline électrique haute performance, dont la production devrait débuter l’année prochaine.

L’Emeya est équipée d’un système à double moteur produisant 905 chevaux, lui permettant d’accélérer de 0 à 100 km/h en seulement 2,78 secondes.

Le véhicule est doté d’une batterie de 102 kWh.

À l’intérieur, le design privilégie le luxe avec des garnitures en Alcantara et en cuir Nappa.

Lotus a dévoilé sa dernière nouveauté, l’Emeya, prévue pour entrer en production dans l’année à venir. Cette berline entièrement électrique à quatre portes représente une nouvelle orientation pour le constructeur, marquant sa première introduction de berline depuis la Carlton.

Sous le capot, l’Emeya est loin d’être ordinaire. Elle est alimentée par un système à double moteur dont émane la traction intégrale, produisant un impressionnant 905 chevaux et 726 livres-pied de couple. Une telle puissance permet au véhicule de passer de l’arrêt à 100 km/h en seulement 2,78 secondes, avec une vitesse maximale de 255 km/h.

Bien que certains puissent comparer sa vitesse à celle de l’Eletre R, qui atteint 264 km/h, l’Emeya se distingue par ses impressionnantes capacités de batterie. En effet, la voiture est équipée d’une batterie de 102 kWh. Ses capacités de charge sont parmi les meilleures du marché : les utilisateurs peuvent obtenir 149 kilomètres d’autonomie en seulement cinq minutes avec un chargeur rapide de 350 kW, et une charge de 80% est réalisable en 18 minutes à partir de 10%.

D’un point de vue design, l’Emeya adopte une apparence moderne et audacieuse. Bien que l’esthétique du véhicule rappelle celle de l’Eletre, des éléments uniques comme des phares avant fins, une calandre à volet actif et des caméras sont évidents. Parmi les autres détails de conception, citons les poignées de porte encastrées, les piliers A noirs contrastés et une barre lumineuse élégante.

À l’intérieur, Lotus offre un avant-goût de luxe et de modernité. Bien que seules quelques prises de vues limitées de l’habitacle soient disponibles, il est clair que l’intérieur met de l’avant le minimalisme. Quatre sièges individuels sont présents, mais certaines rumeurs courent aussi selon lesquelles une option de banquette arrière serait disponible. L’intérieur est doté d’un volant à plat, d’un tableau de bord numérique et d’un écran multimédia flottant. De plus, l’écoresponsabilité est mise en avant avec l’utilisation de fibres recyclées issues de l’industrie de la mode pour les différentes garnitures.

Lotus a laissé entendre que d’autres détails seront dévoilés dans le trimestre à venir, y compris des fonctionnalités telles qu’un système audio KEF et un système de suspension pneumatique de pointe. Le prix n’est pas encore divulgué, mais ne vous attendez pas à ce qu’il soit abordable selon les normes de la classe moyenne.