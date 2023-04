Lordstown Motors : la production a repris

La production a repris, mais demeure lente

Un accord a été conclu avec la firme Amerit Fleet Solutions

Il y a encore des troubles d’approvisionnement.

Le petit constructeur américain Lordstown Motors a annoncé cette semaine que l’assemblage de sa camionnette électrique venait de reprendre au cours du mois d’avril. Rappelons que le nouveau joueur dans l’arène des pickups électrifiés a interrompu la production plus tôt au mois de février dernier pour régler des problèmes de qualité.

L’ennui, c’est que le petit constructeur a également indiqué que la cadence de production allait demeurer basse et qu’il ne savait pas encore combien de temps cette situation allait durer. Des troubles de liquidité et des problèmes de production sont parmi les causes qui expliquent cette situation.

Jusqu’ici, Lordstown n’a fabriqué que 31 unités de son camion électrique, tandis que la société a dû rappeler 19 véhicules afin de régler des troubles sur ces véhicules déjà livrés ou utilisés à l’interne.

Rappelons qu’au mois de janvier dernier, Lordstown avait déjà prévu un ralentissement pour le début de l’année à cause de la crise de la chaîne d’approvisionnement. Des composantes du moteur du moyeu faisaient notamment partie des pièces difficiles à trouver.

Un accord a également été conclu avec la firme Amerit Fleet Solutions pour le service et la maintenance de ses clients de flotte.

Lordstown Motors Co., qui appartient à Foxconn, une firme taiwanaise qui a notamment fait sa marque pour l’assemblage de téléphones iPhone pour le compte d’Apple, assemble ses camionnettes Endurance à l’usine de Lordstown en Ohio. Le pickup sort de l’usine avec quatre moteurs électriques totalisant une puissance de 550 chevaux et une autonomie entre les recharges estimée à 200 milles (ou 322 km).

S’il est vrai que ces chiffres ne sont pas très impressionnants face aux autres camionnettes électriques déjà sur le marché, il n’en demeure pas moins que le constructeur planche déjà sur un autre projet de véhicule commercial avec les ressources de Foxconn. Le véhicule en question serait d’ailleurs basé sur une plateforme de nouvelle génération.