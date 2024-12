Lion Électrique: l’entreprise se protégera de ses créanciers

Par voie de communiqué, l’entreprise Lion Électrique a annoncé son intention de se protéger de ses créanciers dans le but de restructurer ses activités éventuellement.

En effet, le constructeur d’autobus et de camions électriques affirme qu’une “demande de protection contre ses créanciers en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies afin de restructurer ses activités et ses affaires financières et de mener un processus officiel de vente et de sollicitation d’investissements visant les activités ou les actifs de la Société”.

Rappelons que l’entreprise établie à Saint-Jérôme avait jusqu’au lundi 16 décembre pour rembourser la somme de 30 millions de dollars prêtés par la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) et Finalta Capital.

En date du 30 septembre dernier, la dette de Lion Électrique atteignait 293 millions de dollars américains.

D’après des informations relayées par Radio-Canada, l’entreprise fondée et dirigée par Marc Bédard serait en discussion avec des investisseurs potentiels. Le site Internet de la société d’État évoque aussi la possibilité de la vente et de la liquidation de Lion Électrique.

Afin de renflouer ses coffres, Lion Électrique a notamment vendu son centre d’innovation à Mirabel plutôt au mois de décembre. Aéroports de Montréal s’est porté acquéreur de l’actif immobilier pour la somme de 50 millions de dollars. La somme débloquée a permis de rembourser d’autres prêts.