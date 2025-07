Lexus retarde sa transition vers l’électrique et prolonge la vie des modèles hybrides et à essence

Fin des LC et IS 500 à moteur V8 alors que l’offre hybride, thermique et électrique se diversifie

Lexus repousse son objectif de gamme 100 % électrique au-delà de 2035, en conservant les modèles hybrides et à essence dans certains segments clés.

Les LC 500 et IS 500 à moteur V8 cesseront d’être produites en 2026 — la faute à l’électrification.

Une supervoiture électrique et une ES hybride/électrique sont prévues pour 2026.

Comme plusieurs autres constructeurs automobiles, Lexus ralentit son passage au tout électrique, prolongeant ainsi la production de ses modèles hybrides et à moteur à combustion au-delà de l’échéance fixée pour 2035.

La marque de luxe de Toyota s’était engagée à offrir un véhicule électrique dans chaque segment d’ici 2030, puis à effectuer une transition complète vers l’électrique d’ici 2035. Ce plan a été révisé : des versions hybrides de modèles populaires comme la berline ES pourront continuer à coexister avec leurs équivalents électriques.

Lexus mettra toutefois fin à la production de ses deux derniers modèles à moteur V8, soit la LC 500 cabriolet (la version hybride LC devrait être maintenue) et la berline IS 500, en 2026. D’autres modèles, équipés de moteurs plus petits ou de groupes motopropulseurs hybrides, resteront au catalogue. Aucune raison officielle n’a été donnée pour expliquer ce changement de cap, mais la lente adoption des véhicules électriques par le marché et les défis liés à leur développement technologique en sont probablement les causes principales.

Ajustements des calendriers pour les modèles hybrides, thermiques et électriques

La berline ES, dévoilée plus tôt cette année à Shanghai, sera proposée avec des motorisations électriques et hybrides à partir de la fin 2026. Le VUS sous-compact UX sera entièrement revu en 2026 pour n’être offert qu’en version hybride. Le tout premier VÉ de Lexus, le RZ, verra son autonomie améliorée — elle devrait atteindre environ 480 kilomètres. Une nouvelle version F-Sport est aussi attendue en 2026.

Le VUS à trois rangées TX bénéficiera d’une mise à jour en 2027, alors qu’un nouveau modèle électrique de gabarit similaire est en cours de développement pour la même année. Les utilitaires plus imposants, comme les GX et LX, recevront des mises à jour en 2028, selon le cycle habituel des produits de la marque. Le LX a d’ailleurs été revu en 2025 pour intégrer une motorisation hybride.

Les VUS compacts NX et intermédiaires RX sont également prévus pour un rafraîchissement ou une refonte d’ici 2028.

La production des LC et IS 500 à moteur V8 prendra fin en 2026. Les autres variantes de l’IS resteront en vente, mais aucun changement majeur n’est prévu d’ici là.

Une supervoiture électrique inspirée de la LFA est en chantier

Lexus développe aussi un coupé sport entièrement électrique, inspiré de sa légendaire LFA, dont le lancement est prévu pour la fin 2026. Ciblant une accélération de 0 à 96 km/h en un peu plus de deux secondes, ce modèle agira comme vitrine technologique pour la marque. L’autonomie visée dépasse les 640 kilomètres, et le véhicule pourrait être propulsé par des batteries à électrolyte solide, encore en développement.