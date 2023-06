Lexus LBX 2024 : un nouveau VUS compact destiné au marché européen dévoilé

La structure GA-B est à la base de la Yaris et d’autres véhicules, ce qui explique qu’il ne sera pas vendu en Amérique du Nord.

Il sera proposé uniquement avec une motorisation hybride, comme l’actuel UX.

Lexus, la division des véhicules de luxe du constructeur automobile japonais Toyota, a annoncé sa toute nouvelle offre, le tout nouveau Lexus LBX 2024 – acronyme de « Lexus Breakthrough Crossover ». Conçu et fabriqué principalement pour les clients européens, ce VUS compact est prêt à faire une nouvelle percée sur le marché pour Lexus grâce à son design innovant et à ses caractéristiques haut de gamme.

Le Lexus LBX perpétuera la réputation de la marque en matière de qualité, de luxe et de raffinement, sans aucun compromis. S’appuyant sur l’héritage de l’ingénierie renommée de Lexus, le LBX est construit sur une version modifiée de la plate-forme d’architecture globale GA-B, qui se prête à un cadre plus compact, mais robuste.

L’une des caractéristiques distinctives de la Lexus LBX 2024 est son design extérieur qui met en valeur la nouvelle identité frontale « Resolute Look », ou look résolu. Cette déclaration de design s’écarte considérablement des conceptions frontales existantes de la marque et réaffirme l’engagement de Lexus à innover et à redéfinir les normes.

Le LBX est équipé d’un groupe motopropulseur hybride électrique de 1,5 litre à trois cylindres et à recharge automatique, une mise à jour passionnante pour les amateurs de Lexus qui accordent de l’importance à la durabilité et à l’efficacité. Le système hybride comprend également une nouvelle batterie bipolaire nickel-hydrure métallique (NiMH) plus puissante. La combinaison de ce groupe motopropulseur avancé et de la nouvelle technologie de batterie vise à améliorer l’autonomie de conduite et les performances globales. En option, la transmission intégrale E-Four de Lexus, qui introduit un moteur électrique supplémentaire sur l’essieu arrière, améliorera la motricité en toutes saisons.

Dans l’habitacle, le LBX est doté d’une interface utilisateur entièrement numérique, qui comprend un système multimédia de 9,8 pouces de série. Les options comprennent un écran conducteur de 12,3 pouces, un affichage tête haute, un système de stationnement à distance, une clé numérique, un système audio ambiophonique haut de gamme Mark Levinson, et bien plus encore.

Ce qui distingue le LBX, c’est le choix entre quatre « atmosphères », chacune présentant un thème individuel conçu pour répondre aux différentes préférences des clients. Cette personnalisation permet aux acheteurs de créer une ambiance de véhicule qui reflète leur style personnel et leurs besoins en matière de mode de vie. De plus, l’éclairage d’ambiance améliore l’expérience Omotenashi, en créant une atmosphère accueillante et en favorisant un sentiment de confort à l’intérieur du véhicule. En accentuant les différentes zones de l’habitacle, la conception de l’éclairage offre une sélection de 50 couleurs, organisées en thèmes qui suscitent diverses émotions.

Le nouveau Lexus LBX est un petit crossover haut de gamme attrayant, efficace et intelligent. Il donne un aperçu de l’avenir de la marque haut de gamme de Toyota, en particulier en ce qui concerne le design et l’interface personne-machine. Malheureusement, et malgré son attrait, Lexus ne prévoit pas d’introduire le LBX en Amérique du Nord.