Le réseau Supercharger de Tesla s’ouvre aux conducteurs de Porsche et Audi dès septembre

Les propriétaires de Porsche et Audi pourront recharger à plus de 23 500 bornes Tesla Supercharger grâce à des adaptateurs NACS spécifiques à chaque marque.

Les véhicules électriques Porsche et Audi auront accès aux bornes Tesla Supercharger dès septembre 2025.

Porsche inclura l’adaptateur NACS pour les modèles 2026 ; les modèles antérieurs recevront une option gratuite ou payante.

Audi ajoutera l’adaptateur à ses modèles e-tron 2025 ; la compatibilité du Q4 e-tron reste à confirmer.

Les propriétaires de véhicules électriques Porsche et Audi en Amérique du Nord auront bientôt accès à plus de 23 500 bornes Tesla Supercharger, alors que les deux constructeurs commencent à intégrer la compatibilité avec la norme de recharge nord-américaine (NACS) de Tesla.

Porsche lancera un accès progressif aux Superchargers le 9 septembre 2025, permettant à ses clients de recharger grâce à un adaptateur CC NACS fourni par Porsche et à l’application mobile Tesla. Audi suivra plus tard dans le mois, offrant l’accès à certains modèles e-tron 2025 compatibles, via les bornes partenaires Tesla NACS, grâce à un adaptateur certifié.

Pendant la phase initiale de Porsche, la recharge devra être activée via l’application Tesla. L’intégration avec l’application My Porsche et la fonction plug-and-charge est prévue dans les mois suivants.

Pour les propriétaires Audi, l’application Tesla sera également nécessaire pour activer et payer l’utilisation des Superchargers. Le nouvel adaptateur ne peut pas être utilisé avec les bornes AC de niveau 1 ou 2, y compris les chargeurs domestiques et les bornes Tesla Destination.

Les nouveaux modèles Porsche Taycan 2026 et Macan Electric incluront l’adaptateur CC NACS sans frais supplémentaires. Les propriétaires de Taycan 2025 et de tous les Macan Electric existants recevront un adaptateur gratuit, avec notification envoyée par l’application My Porsche.

Les propriétaires de Taycan 2024 et des modèles plus anciens pourront acheter l’adaptateur pour 250 $ via la boutique en ligne Porsche ou chez les concessionnaires locaux.

Chez Audi, l’adaptateur sera installé comme accessoire monté en usine pour la majorité des véhicules de l’année-modèle 2025 dans les gammes Q6 e-tron, A6 Sportback e-tron et e-tron GT. La disponibilité de l’adaptateur pour les propriétaires actuels d’e-tron sera annoncée ultérieurement. Le Q4 e-tron demeure incompatible avec l’adaptateur et le réseau Tesla, en attendant de futures mises à jour.

Les modèles Porsche Taycan 2026 et Macan Electric seront équipés d’un logiciel de navigation mis à jour intégrant les emplacements Tesla Supercharger. Des mises à jour logicielles pour activer cette fonction sur les Macan Electric 2024-2025 arriveront d’ici la fin de l’année. Les mises à jour pour les Taycan construits en 2025 ou avant suivront.

Les propriétaires Audi verront les bornes Tesla Supercharger apparaître comme points d’intérêt dans l’application myAudi et dans la navigation MMI une fois l’accès activé.