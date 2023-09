Les ventes de la nouvelle Kia EV9 chutent en raison de problèmes de qualité en Corée

Kia a connu une période difficile avec son grand véhicule utilitaire sport tout électrique phare, le EV9. Selon les chiffres publiés par la société, les ventes de l’EV9 ont chuté au cours des derniers mois. Le mois dernier, seules 408 unités ont été vendues, ce qui représente une baisse significative par rapport aux 1 334 unités vendues en juin et aux 1 251 unités vendues en juillet. Cette chute des ventes contraste fortement avec la performance robuste de l’EV6, qui s’est vendue à environ 7 300 unités dans les trois mois qui ont suivi son lancement.

La tendance à la baisse des ventes de l’EV9 semble découler de deux facteurs principaux : le coût élevé du véhicule et certains problèmes de qualité. Le modèle EV9 le plus cher, toutes options confondues, coûte environ 100 millions de wons (74 850 $ américains) en Corée du Sud. Bien que les subventions de l’État permettent de ramener le prix à environ 70 millions de wons, il reste nettement plus élevé que le VUS intermédiaire à essence de Hyundai, le Palisade, et que la minifourgonnette de Kia, la Carnival. Selon des sources industrielles, ce prix élevé est en partie dû à la batterie de 99,8 kWh du véhicule, qui représente environ 45 % des dépenses de production.

Les concurrents de Kia ont rapidement ajusté leurs stratégies de prix. Tesla a lancé son Model Y, fabriqué en Chine, équipé de batteries au lithium-fer-phosphate plus abordables. Les clients sud-coréens peuvent acheter la Model Y pour environ 40 millions de wons après subvention de l’État. Les marques allemandes de luxe proposent également des remises importantes sur le marché sud-coréen.

Les problèmes liés à la qualité des véhicules ne font qu’aggraver les difficultés de l’EV9. Selon le ministère sud-coréen de l’Aménagement du territoire, des Infrastructures et des Transports, Kia a réparé des EV9 le mois dernier en raison d’erreurs dans divers systèmes, notamment les signaux de contrôle des feux et les contrôles de charge. Certaines critiques ont également souligné les risques potentiels liés à la conception du logiciel du dispositif de contrôle du moteur de la propulsion arrière, suggérant qu’il pourrait entraîner l’arrêt du véhicule pendant la conduite, selon le Korea Economic Daily.

Comme nous le savons, et malgré ces difficultés sur le marché intérieur, Kia prévoit de lancer l’EV9 en Amérique du Nord au quatrième trimestre de cette année, et de la fabriquer dans son usine de Géorgie dès l’année prochaine. Ce lancement pourrait contribuer à stimuler les ventes globales, d’autant plus que les clients américains peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt allant jusqu’à 7 500 dollars par unité en vertu de la loi sur la réduction de l’inflation (Inflation Reduction Act), tandis que les acheteurs canadiens auront droit à des mesures incitatives fédérales et provinciales similaires.