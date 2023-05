Ford travaille sur un VUS électrique à trois rangées

Ford dit que le marché des VUS électriques à cinq passagers est saturé.

La compagnie veut se démarquer sur les marchés ou les VÉ sont moins communs.

Ford a perdu près de deux fois plus d’argent avec ses VÉ au Q1 2023 qu’au Q1 2022, mais dit que la situation va s’améliorer.

Alors que de plus en plus de constructeurs automobiles lancent des VUS et des multisegments électriques à deux rangées, Ford affirme qu’il devra cibler de nouveaux segments de marché pour se distinguer.

En effet, l’entreprise pense qu’il y aura environ 45 VUS électriques à cinq places proposés aux acheteurs nord-américains d’ici 2025.

Afin de se démarquer sur le marché, Ford consacrera davantage d’efforts à des produits tels que les VUS électriques à trois rangées de sièges et les véhicules commerciaux.

Peu de détails sont connus sur ces futurs véhicules pour le moment, mais l’entreprise affirme que son expérience dans la construction de modèles à essence pour ces marchés lui donnera un avantage sur les concurrents qui viennent juste d’entrer en scène.

Comme il l’a fait avec la Mustang Mach-E et le F-150 Lightning, Ford espère attirer de nouveaux acheteurs avec son futur VUS à sept places, c’est-à-dire à la fois des personnes qui n’ont jamais possédé de multisegment à trois rangées de sièges et celles qui n’ont jamais possédé de véhicule Ford auparavant.

Pour l’heure, le constructeur automobile a enregistré une baisse des ventes qui a conduit sa division électrique Model E à perdre 700 millions de dollars au cours des trois premiers mois de l’année, contre des pertes de 400 millions de dollars au cours de la même période en 2022.

Ford affirme que la baisse des ventes de la Mustang Mach-E est le résultat d’une refonte de l’usine mexicaine produisant le VUS électrique, qui sera désormais en mesure d’augmenter son taux de production.

Bien que ces pertes soient importantes et susceptibles de se poursuivre pendant un certain temps (Ford s’attend à perdre 3 milliards de dollars sur les VÉ rien que cette année), l’entreprise n’est pas inquiète puisque ses véhicules à combustion ont déjà généré 1,8 milliard de dollars de bénéfices cette année.

En outre, la deuxième génération de VÉ actuellement en cours de développement chez Ford est censée offrir de meilleures structures de coûts grâce à un certain nombre de changements, notamment des moulages semblables à ceux de Tesla.

Dans un avenir proche, l’entreprise souhaite augmenter les ventes de Mach-E en réduisant son prix, comme Tesla l’a fait avec le Model Y. Comme son rival, Ford a utilisé un logiciel embarqué pour déterminer les caractéristiques que les conducteurs utilisent le moins dans ses véhicules.

En supprimant ces caractéristiques, le PDG de la marque affirme que jusqu’à 5 000 dollars par véhicule pourraient être économisés en coûts matériels.

Source : Autocar