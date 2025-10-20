Les VÉ Mercedes-Benz peuvent désormais se recharger aux bornes Tesla Supercharger

Mercedes-Benz intègre le réseau de recharge Tesla à son service MB.CHARGE Public pour les conducteurs canadiens.

Les véhicules électriques Mercedes-Benz sont désormais compatibles avec plus de 25 000 bornes Tesla Supercharger en Amérique du Nord.

Un adaptateur certifié NACS vers CCS1 est offert dans les concessionnaires canadiens au prix de 219,95 $.

Les ports de recharge NACS seront intégrés aux nouveaux modèles électriques à partir de la fin de 2025.

Les conducteurs canadiens de véhicules électriques Mercedes-Benz ont désormais accès à plus de 25 000 bornes Tesla Supercharger à travers l’Amérique du Nord. Le réseau de recharge Tesla est maintenant intégré à MB.CHARGE Public, la plateforme numérique de Mercedes-Benz qui regroupe sous un même service l’accès à divers fournisseurs de recharge publics.

Pour assurer la compatibilité avec la norme nord-américaine de recharge Tesla (NACS), Mercedes-Benz a lancé un adaptateur officiel destiné aux modèles actuels dotés d’un port de recharge de type CCS1 (Combined Charging System). Cet adaptateur NACS vers CCS1, offert au prix de 219,95 $ (taxes en sus), est disponible dans les concessionnaires autorisés du pays. Il a été testé et certifié pour tous les véhicules électriques à batterie (BEV) de Mercedes-Benz, garantissant une recharge rapide en courant continu (DC) sécuritaire aux bornes Tesla Supercharger.

À partir de la fin de 2025, Mercedes-Benz intégrera directement des ports de recharge NACS à sa nouvelle gamme de véhicules électriques en Amérique du Nord. Cette mise à jour éliminera la nécessité d’un adaptateur pour utiliser les bornes Tesla et autres infrastructures de recharge compatibles NACS.

Le réseau MB.CHARGE Public, auparavant connu sous le nom de Mercedes me Charge, donne maintenant accès à près de 200 000 points de recharge aux États-Unis et au Canada. Parmi les réseaux participants figurent ChargePoint, FLO, BC Hydro, Circuit Électrique et plusieurs autres. Le service permet aux utilisateurs d’accéder à ces bornes au moyen d’un seul contrat et d’une interface numérique unique.

Mercedes-Benz poursuit également le déploiement de sa propre infrastructure de recharge haute puissance en Amérique du Nord. L’entreprise prévoit inaugurer ses premières stations canadiennes en Colombie-Britannique d’ici la fin de 2025. Celles-ci prendront en charge les connecteurs CCS et NACS, et d’autres emplacements sont déjà prévus pour 2026.