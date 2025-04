Les tarifs américains sur les pièces automobiles entreront en vigueur le 3 mai ; un allègement reste possible

L’industrie automobile américaine se prépare de nouveau à l’imposition de tarifs sur une vaste gamme de pièces, alors que l’administration Trump envisage certaines exemptions.

Des tarifs américains de 25 % sur les pièces automobiles débuteront le 3 mai, avec des exemptions pour les biens conformes à l’ACEUM.

Des groupes de l’industrie avertissent que les tarifs pourraient entraîner des arrêts de production, des pertes d’emplois et des faillites de fournisseurs.

La Maison-Blanche envisage des mesures d’allègement permanentes pour certaines pièces canadiennes, mexicaines et chinoises.

Nous sommes encore loin d’être sortis du bois en ce qui concerne les tarifs… Comme vous l’avez peut-être lu, un tarif de 25 % sur une large gamme de pièces automobiles importées entrera en vigueur d’ici le 3 mai. Toutefois, l’administration Trump envisage différentes mesures d’allègement pour les manufacturiers.

Ces tarifs sur les pièces suivent l’imposition de droits similaires sur les véhicules en avril et sur les produits d’acier et d’aluminium en mars. Les pièces importées du Canada et du Mexique qui respectent les conditions de libre-échange de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) seront exemptées de ces nouveaux tarifs, du moins temporairement. Par contre, les pièces canadiennes et mexicaines non conformes à l’ACEUM, ainsi que celles provenant d’autres pays, seront soumises à un droit complet de 25 %.

Les tarifs s’appliqueront à une vaste gamme de produits, notamment les moteurs, les transmissions, les composants de groupe motopropulseur et les pièces électriques. Le Tarif douanier harmonisé des États-Unis fournit une liste détaillée des pièces visées. Certains produits, comme les systèmes de freinage et les systèmes avancés d’aide à la conduite, seront exemptés à moins qu’ils ne proviennent de pays autres que le Canada et le Mexique ou qu’ils ne respectent pas les normes de l’ACEUM.

Les constructeurs automobiles, les fournisseurs et les concessionnaires ont averti que ces tarifs pourraient déstabiliser les chaînes d’approvisionnement mondiales. Dans une lettre adressée à l’administration Trump le 21 avril, une coalition d’organismes de l’industrie a averti que ces mesures pourraient entraîner des arrêts de production, des faillites de fournisseurs, des pertes d’emplois et une hausse du prix des véhicules neufs.

Selon les informations disponibles, l’administration Trump envisagerait plusieurs formes d’allègement tarifaire, bien qu’aucune décision finale n’ait encore été annoncée. Le 14 avril, le président Trump a déclaré que les constructeurs automobiles « avaient besoin d’un peu de temps » pour rapatrier la production de composants aux États-Unis. Le 23 avril, il a aussi laissé entendre que les tarifs sur les importations canadiennes pourraient augmenter.

Selon Bloomberg, la Maison-Blanche envisage d’accorder une exemption permanente pour les pièces automobiles canadiennes et mexicaines conformes aux règles de l’ACEUM. D’autres options, selon le Financial Times, incluraient l’exemption des pièces automobiles des tarifs de 25 % sur l’acier et l’aluminium, ou l’exemption de certaines pièces automobiles chinoises des tarifs liés au commerce du fentanyl.