Les spéculations se multiplient alors que Lexus explore le segment des VUS électriques à trois rangées

De récents dépôts de marque de commerce ont suscité des spéculations sur la possibilité que Lexus s’aventure dans le segment des VUS électriques à trois rangées avec l’introduction potentielle du modèle Lexus TZ.

De récents dépôts de marques de commerces ont suscité des spéculations quant à la possibilité que Lexus s’aventure sur le marché des VUS électriques à trois rangées.

Le TZ, s’il est produit, devrait être doté d’une plateforme électrique dédiée, distincte du multisegment TX actuel.

Les détails du design et du groupe motopropulseur de l’éventuel TZ restent incertains.

De récents dépôts de marques de commerce ont suscité des spéculations et des espoirs concernant l’entrée potentielle de Lexus sur le marché des véhicules électriques à trois rangées de sièges, en particulier dans le segment des VUS à trois rangées de sièges, avec l’émergence d’un modèle potentiel appelé Lexus TZ. Si ces dépôts de marque ont suscité l’intérêt, il est important de noter que Lexus n’a pas encore confirmé de plans officiels pour la production du TZ.

Les dépôts de marque, découverts par CarBuzz et un forum des propriétaires de Lexus RX, indiquent que Lexus pourrait explorer le développement d’une version électrique de son populaire multisegment TX à trois rangées de sièges. Si ces spéculations se confirment, le TZ représenterait l’incursion de Lexus dans le domaine des VUS électriques à trois rangées de sièges, conformément à l’engagement de la marque en faveur de solutions de mobilité innovantes et durables.

Les dépôts de marque suggèrent que Lexus a l’intention de désigner le TZ comme un véhicule à zéro émission, représenté par le « Z » dans le nom du modèle. Toutefois, il est important de rappeler que ces dépôts de marques ne fournissent pas de détails spécifiques sur les caractéristiques, les spécifications ou le calendrier de lancement du véhicule.

Si les similitudes de dénomination entre le TX existant et le TZ potentiel peuvent laisser supposer l’existence de composants communs, il convient de noter que, s’il est produit, le TZ devrait adopter une plateforme électrique distincte. Cette plateforme la différencierait du TX, qui utilise la plateforme TNGA-K principalement conçue pour les groupes motopropulseurs à combustion et hybrides.

En termes de design, on s’attend à ce que la TZ potentielle présente des éléments stylistiques distinctifs pour refléter sa nature électrique. Il pourrait s’agir d’un pare-chocs avant sans calandre, d’améliorations aérodynamiques et de jantes au design unique. Lexus a déjà présenté divers véhicules conceptuels électrifiés, offrant un aperçu de l’orientation esthétique potentielle d’un VUS électrique tel que le TZ.

Les détails du groupe motopropulseur du TZ spéculé restent incertains à ce stade. Cependant, les experts de l’industrie pensent que Lexus pourrait introduire un nouveau système de moteur électrique pour offrir des performances impressionnantes et éventuellement incorporer une configuration à double moteur pour améliorer la performance de la transmission intégrale. En outre, les progrès de la technologie des batteries devraient offrir une autonomie respectable pour répondre aux exigences de l’utilisation quotidienne.

Si le dépôt de la marque de commerce a suscité l’enthousiasme, on se doit à nouveau de noter que Lexus n’a fait aucune annonce officielle concernant le modèle TZ. Dans le cadre de la stratégie d’électrification plus large de Toyota, qui comprend des plans pour l’introduction de nouveaux véhicules électriques, il est possible que Lexus finisse par élargir sa gamme de véhicules électriques avec un VUS électrique à trois rangées. Toutefois, tant que Lexus n’aura pas fourni de confirmation officielle, le lancement potentiel et les détails du TZ doivent être considérés comme des possibilités spéculatives plutôt que comme des projets confirmés.