Les politiques tarifaires américaines forcent Stellantis à retarder la production du Dodge Hornet

L’avenir du multisegment compact de Dodge devient incertain alors que Stellantis évalue l’impact des tarifs américains sur les importations italiennes.

Stellantis retarde la production du Dodge Hornet 2026 en Italie en raison d’un tarif d’importation américain de 25 %.

Les ventes du Dodge Hornet ont chuté de 52 % aux États-Unis et de 1 % au Canada au mi -2025, ce qui exerce une pression supplémentaire sur les plans futurs.

Pour l’instant, il n’y aura pas de Dodge Hornet 2026 ni au Canada ni aux États-Unis.

Stellantis a décidé de retarder la production du Dodge Hornet 2026 afin d’analyser les répercussions des politiques tarifaires actuelles des États-Unis sur son multisegment compact assemblé en Italie. L’entreprise a annoncé sa décision le 14 juillet, soulignant la nécessité d’évaluer comment le tarif de 25 % imposé sur les véhicules importés d’Europe influencera ses projets futurs.

Le Hornet est fabriqué à l’usine Giambattista Vico de Stellantis à Naples, en Italie, aux côtés de son modèle frère, l’Alfa Romeo Tonale. Lorsqu’il est expédié aux États-Unis, le véhicule est soumis à une taxe d’importation de 25 %, ce qui complique la stratégie d’approvisionnement du constructeur.

Il s’agit du plus récent ajustement de Stellantis face aux défis liés aux droits de douane. Plus tôt cette année, la compagnie a retiré la version de base R/T de la Charger Daytona de sa gamme 2026, citant également l’impact des tarifs.

Lancé en 2023, le Dodge Hornet est arrivé dans le segment des utilitaires compacts avec des versions à essence et hybrides rechargeables. La variante GT à essence débute à 31 990 $ US (43 790 $ au Canada), transport inclus. Dodge a positionné le Hornet pour séduire une clientèle à la recherche de performances dans un petit VUS, plutôt que de rivaliser directement avec des modèles à plus grand volume comme le Toyota RAV4. Au final, c’est un échec.

Le Hornet a enregistré 20 559 ventes aux États-Unis en 2024, sa première année complète sur le marché. Depuis, la demande a ralenti. Les livraisons ont chuté de 52 % au premier semestre de 2025, avec une baisse de 64 % au deuxième trimestre, totalisant seulement 1 539 unités. Les ventes canadiennes ont reculé de 22 % au deuxième trimestre, pour un total de 1 094 unités jusqu’à présent cette année. En 2024, 2 025 unités avaient été livrées au Canada.

Stellantis n’a pas fourni de nouveau calendrier de production pour le Hornet, indiquant qu’elle continuera de surveiller l’évolution du commerce avant de finaliser ses prochains plans de fabrication.