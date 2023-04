Les meilleurs pneus d’été 2023 pour les voitures et les VUS

La hausse des prix des pneus s’est stabilisée et la demande devrait être très forte.

Autrement dit, le plus tôt vous passerez votre commande et prendrez rendez-vous, le mieux ce sera.

Comme toujours, un bon jeu de pneus d’été est synonyme de performance, de sécurité et d’efficacité.

En réalité, un bon jeu de pneus peut faire la différence entre un voyage d’été amusant et sûr et le contraire. Le printemps est déjà là depuis quelques semaines et si vous n’avez pas encore commencé à penser à vos pneus d’été, c’est le moment de vous réveiller.

Il est essentiel d’investir dans un bon jeu de pneus d’été. Ils sont conçus pour offrir une excellente tenue de route sur le sec et sur le mouillé, ainsi qu’une meilleure adhérence et un meilleur rendement énergétique – à condition de choisir les bons. Il peut être difficile de choisir un bon jeu de pneus pour plusieurs raisons, notamment le prix et la disponibilité.

Lorsqu’il s’agit de pneus, opter pour des marques bon marché n’est généralement rien d’autre qu’une solution temporaire. En effet, vous économiserez de l’argent dans un premier temps, mais les compromis risquent d’être des performances médiocres et une usure plus rapide. Parfois, il vaut mieux payer un peu plus cher au départ.

Voici une liste rapide des meilleures marques et modèles de pneus actuellement disponibles à l’achat. Notre sélection comprend les cinq meilleures options pour les voitures compactes, les voitures intermédiaires et les véhicules multisegments, car ces catégories représentent une part importante des ventes de véhicules neufs au Canada.

Petit conseil avant d’entrer dans la liste : Achetez vos nouveaux pneus d’hiver dès maintenant.

Les 5 meilleurs pneus de remplacement toutes saisons pour voitures

– Bridgestone Potenza RE980 A/S – bonne évacuation de l’eau et bonne performance, silencieux.

– Michelin Pilot Sport A/S – offre un compromis idéal entre des capacités de haute performance avec une excellente adhérence sur sol sec et mouillé, la longévité et un très bon choix global.

– Nokian zLine – réactif, bonne adhérence sur sol sec et mouillé, durable et très silencieux.

– Pirelli P7 Cinturato All Season – Confortable, kilométrage élevé, silencieux.

– Yokohama Advan Sport A/S+ – très bonne adhérence sur sol sec et mouillé, silencieux et durable.

Les 5 meilleurs pneus de remplacement pour voitures

– BFGoodrich g-Force Sport Comp 2 – Adhérence impressionnante, bonne tenue de route sur sol mouillé.

– Bridgestone Potenza RE050 – évacuation de l’eau et performances impressionnantes.

– Continental ExtremeContact Sport – très bonne adhérence sur sol sec et mouillé.

– Michelin Pilot Sport 4 S – peut-être le meilleur pneu haute performance.

NOTE : Michelin Pilot Sport S 5 – Remplacement prévu des 4 S. Disponible dans un nombre limité de dimensions pour le moment, mais il sera probablement à nouveau le meilleur pneu haute performance.

– Pirelli P Zero (PZ4) – Adhérence exceptionnelle sur sol sec et mouillé, très réactif.

Top 5 des pneus de remplacement pour VUS

– Continental CrossContact LX25 – silencieux, durable, bonne tenue de route sur sol sec et mouillé.

– Goodyear Assurance ComfortDrive – silencieux, confortable, bonne tenue de route sur sol mouillé.

– Michelin Defender LTX – très bonne adhérence sur sol sec et mouillé, longue durée de vie et faible résistance au roulement.

– Nokian Outpost APT – robuste, très bonne adhérence sur sol mouillé, souple, confortable, longue durée de vie.

– Pirelli Scorpion Verde All Season Plus 2 – Doux, confortable et durable.

Il est difficile de résister à la tentation d’économiser 25 %, voire 33 % (ou plus) par pneu, mais sachez que vous en aurez toujours pour votre argent. En d’autres termes, la durabilité, les performances et la sécurité sont compromises. Les entreprises de premier plan investissent des sommes considérables dans le développement et la fabrication de pneus qui répondent aux exigences, voire les dépassent. Et ce sont là vos meilleurs choix.