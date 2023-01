Les lauréats du prix de la voiture, du camion et du véhicule utilitaire de l’année 2023 en Amérique du Nord sont dévoilés

47 véhicules étaient éligibles pour les prestigieux prix.

Les gagnants ont finalement été sélectionnés après trois tours de scrutin.

Les prix de la voiture, du camion et du véhicule utilitaire de l’année 2023 en Amérique du Nord (NACTOY) ont un poids énorme sur le continent et dans le monde. Les trois gagnants ont été sélectionnés parmi 47 nouveaux véhicules jugés éligibles pour les titres convoités et les voici :

Voiture nord-américaine de l’année : Acura Integra

Camion nord-américain de l’année : Ford F-150 Lightning

Véhicule utilitaire nord-américain de l’année : Kia EV6

« Cette année a montré la variété sans précédent des véhicules en vente aujourd’hui, y compris des modèles renaissants de marques emblématiques, de nombreux véhicules électriques, des véhicules haute performance ou tout-terrain palpitants, des produits de luxe impressionnants, et même de tout nouveaux fabricants », a déclaré Gary Witzenburg, président de NACTOY. « Ce fut une année extrêmement compétitive, mais les gagnants de cette année se sont hissés au sommet pour gagner les votes collectifs de nos 50 jurés, et nous félicitons Acura, Ford et Kia pour avoir mis leurs offres exceptionnelles sur le marché cette année. »

La prochaine étape de la saison des prix des voitures neuves aura lieu la semaine prochaine, puisque l’AJAC annoncera les véhicules gagnants dans chacune de ses 12 catégories le 19 janvier 2023, au Salon international de l’auto de Montréal. Les grands gagnants seront dévoilés dans le cadre des cérémonies d’ouverture du Salon international de l’auto de Toronto, le 16 février 2023.