Les cotes officielles d’efficacité EPA du GMC Hummer EV SUV sont dévoilées.

Les chiffres d’efficacité EPA pour le GMC Hummer EV SUV ont été dévoilés, mettant en valeur son équilibre unique entre efficacité et puissance.

L’efficacité EPA est évaluée à 59/48/53 MPGe pour la ville/autoroute/combiné, légèrement supérieure aux estimations précédentes.

Malgré sa puissance impressionnante, l’efficacité énergétique du Hummer EV est en deçà de ses rivaux tels que le Ford F-150 Lightning et le Rivian R1S.

Les détails sur l’efficacité énergétique évaluée par l’EPA pour le GMC Hummer EV SUV sont désormais disponibles, éclairant ses performances en matière d’efficacité. Le mastodonte électrique atteint une efficacité évaluée par l’EPA de 59/48/53 MPGe pour la conduite en ville/autoroute/combinée avec ses roues de 22 pouces, dépassant la cote de 47 MPGe combinée qui avait été précédemment divulguée pour le Hummer EV Edition 1. Ces chiffres concernent spécifiquement le Hummer EV équipé de roues de plus grande taille.

Le Hummer EV avec des roues de 18 pouces et des pneus tout-terrain de 35 pouces atteint pour sa part une efficacité évaluée par l’EPA de 55/45/50 MPGe. Sans surprise, le SUV et le modèle camionnette du Hummer EV affichent des cotes d’efficacité similaires. Cela distingue le Hummer EV de rivaux tels que le Ford F-150 Lightning et le Rivian R1S, qui affichent une cote EPA combinée de 68 MPGe. Ceci met en évidence la consommation énergétique distincte du Hummer EV, le présentant comme nettement moins efficace que ses homologues.

Le poids substantiel du Hummer EV contribue grandement à son efficacité inférieure. Ce poids est en grande partie attribuable à la batterie de grande taille, pesant plus de 2 800 lbs, notablement plus lourde qu’une Mazda Miata entière (MX-5).

Une analyse plus poussée des données de l’EPA révèle que le Hummer EV SUV peut parcourir environ 502 kilomètres par charge, cette autonomie diminuant légèrement à 477 kilomètres lorsqu’équipé de pneus tout-terrain de 35 pouces. En comparaison, les versions 3X, dotées de la batterie optionnelle à 24 modules, sont censées offrir une autonomie de 610 kilomètres pour le Hummer EV et de 574 kilomètres pour le Hummer EV 2024 avec des pneus tout-terrain.

Malgré son efficacité relativement inférieure, le Hummer EV possède ses forces, dont la capacité à accueillir un puissant groupe motopropulseur à trois moteurs de 1 000 chevaux. Ce groupe motopropulseur permet au Hummer EV d’accélérer de 0 à 100 km/h en environ trois secondes, un exploit impressionnant compte tenu du poids du véhicule et de ses caractéristiques aérodynamiques.

Bien que son efficacité ne soit pas la meilleure de sa catégorie, ses attributs exceptionnels en termes de puissance et de performance offrent une option attrayante pour les consommateurs qui priorisent ces aspects par rapport à une stricte efficacité énergétique.