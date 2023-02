Le GMC Hummer EV VUS est entré en production hier

La version VUS vient rejoindre le pickup électrique dans la gamme GMC.

Les premières livraisons doivent avoir lieu d’ici la fin du premier trimestre de 2023.

Le VUS débutera à 104 650 dollars aux États-Unis avant l’arrivée de version plus abordables dans les prochains mois.

General Motors a commencé hier la production du VUS GMC Hummer EV 2024 dans son usine Factory Zero à Hamtramck, Michigan.

Cela signifie que la version VUS du camion électrique tout-terrain/de performance rejoindra le modèle pickup qui sort de la chaîne de montage depuis la fin de 2021.

Comme le pick-up, le Hummer EV VUS est un très gros camion capable d’afficher des performances impressionnantes, comme un temps de 0 à 60 mph (96 km/h) de seulement 3,5 secondes, malgré son poids élevé et sa configuration tout-terrain.

En effet, ces camions sont propulsés par un groupe motopropulseur à double ou triple moteur qui génère jusqu’à 830 chevaux et 11 500 lb-pi de couple.

Pour l’instant, les réservations ont été mises en attente, car les 90 000 clients qui ont versé un acompte de 100 $ pour le camion ou le VUS représentent près de deux ans de production.

Le seul modèle disponible dans un premier temps sera la version haut de gamme, le Hummer EV 3X, qui débutera à 104 650 dollars aux États-Unis après une augmentation de 6 250 dollars annoncée en juin dernier.

Les deux autres niveaux de finition qui arriveront au printemps de cette année et au printemps 2024, le Hummer EV 2X et le Hummer EV 2, seront proposés à partir de 94 650 $ et 84 650 $ respectivement en raison d’une augmentation similaire.

Depuis le début de la production de la camionnette fin 2021, 850 unités du Hummer EV ont atteint leurs acheteurs, mais 735 ont dû être rappelées en raison d’un problème avec la batterie qui n’a pas encore été corrigé.

Ce rappel a ralenti les livraisons car de nombreux modèles concernés sont encore garés à l’extérieur de l’usine où ils ont été assemblés.

Il semblerait qu’un remède au problème de pénétration de l’eau dans le bloc-batterie soit en cours d’élaboration, ce qui pourrait permettre à la société d’expédier les camions concernés.

Le problème ayant été réglé depuis longtemps pour les nouveaux modèles, ce rappel ne devrait pas affecter les livraisons du VUS Hummer EV, qui devraient commencer au premier trimestre 2023.

Source : The Detroit News