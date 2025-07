Les conducteurs de VÉ font face à des délais de réparation plus longs et à des visites répétées

Une étude de CDK Global révèle une hausse des délais et des visites multiples pour les réparations de véhicules électriques.

28 % des réparations de VÉ ont été complétées le jour même en 2024, contre 40 % en 2023.

71 % des propriétaires de Tesla ont réglé leur problème en une seule visite, contre 65 % des autres marques.

31 % des conducteurs de VÉ rapportent que les réparations prennent plus de temps que pour un véhicule à essence.

Les délais pour obtenir un rendez-vous de service pour un véhicule électrique ont augmenté en 2024, et un plus grand nombre de propriétaires ont eu besoin de plusieurs visites pour régler complètement leurs problèmes, selon l’étude 2025 sur la propriété des VÉ de CDK Global. Ces résultats pourraient-ils nuire davantage à des ventes déjà stagnantes en Amérique du Nord ?

Selon l’étude, seulement 28 % des propriétaires de VÉ ont vu leur véhicule réparé et retourné le jour même en 2024, en baisse par rapport à 40 % en 2023. De plus, 29 % ont dû attendre au lendemain pour récupérer leur véhicule, tandis que 14 % ont rapporté un délai de trois jours, comparativement à 9 % l’année précédente.

CDK a sondé des conducteurs de VÉ entre décembre 2024 et janvier 2025. Parmi les répondants, 85 % ont visité un département de service chez un concessionnaire au moins une fois durant leur première année de possession.

Les propriétaires de Tesla étaient plus susceptibles de voir leur problème résolu en une seule visite : 71 % ont rapporté un service en un seul arrêt, contre 65 % chez les propriétaires de marques concurrentes. Parmi ceux ayant nécessité plusieurs rendez-vous, 52 % des non-Tesla ont dit que deux visites étaient nécessaires, tandis que 21 % ont indiqué avoir dû se présenter quatre ou cinq fois.

L’étude révèle également que 31 % des propriétaires de VÉ croyaient que leur véhicule prenait plus de temps à faire réparer qu’un véhicule à essence. Cette perception était plus fréquente chez les non-Tesla (34 %) que chez les propriétaires de Tesla (23 %).

L’utilisation des services mobiles et de cueillette a légèrement augmenté. En 2024, 19 % des répondants ont eu recours à un service mobile, contre 14 % en 2023. Neuf pour cent ont vu leur véhicule être ramassé par le concessionnaire, comparativement à 6 % l’année précédente. Malgré tout, 83 % se sont toujours présentés eux-mêmes chez le concessionnaire.

Même si l’entretien d’un VÉ est généralement moins fréquent, seulement 13 % des propriétaires ont dit avoir payé pour leur service, selon CDK. Seize pour cent ont indiqué que leur visite était liée à un rappel.

Interrogés sur les coûts d’entretien, 53 % des propriétaires de VÉ non-Tesla ont affirmé que leur véhicule coûtait moins cher à entretenir qu’un modèle à essence. Chez Tesla, ce pourcentage était de 41 %.

« Les propriétaires de VÉ attendent plus longtemps pour faire réparer leur voiture, et il faut souvent plusieurs visites pour régler le problème », a déclaré David Thomas, directeur du marketing de contenu et analyste de l’industrie automobile chez CDK. « Le fait que la situation s’aggrave n’est pas un bon signe, surtout alors que de plus en plus de VÉ non-Tesla circulent sur les routes. »