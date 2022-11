Les conducteurs de VE britanniques devront bientôt payer des droits d’accise

Les conducteurs de VE, qui étaient exemptés de droits d’accises sur les véhicules, devront les payer à partir d’avril 2025.

Cette mesure rendra le système de taxation automobile plus « équitable » pour tous les conducteurs.

Il reste moins de deux ans et demi aux conducteurs de VE britanniques pour bénéficier d’exonérations fiscales pour l’utilisation de leurs véhicules entièrement électriques. La raison de l’annonce de la fin des exonérations est très simple : rendre le système de taxation automobile plus équitable pour tous les conducteurs.

Plus le nombre de ventes de VE augmente, plus les recettes générées par le droit d’accise sur les véhicules (DAV) pour le gouvernement diminuent. Afin d’enrayer cette spirale descendante, le gouvernement mettra fin à l’exemption totale d’ici avril 2025.

Le chancelier Jeremy Hunt a déclaré : « Parce que l’OBR (Office for Budget Responsibility) prévoit que la moitié des nouveaux véhicules seront électriques d’ici 2025, pour rendre notre système de taxation automobile plus équitable, j’ai décidé qu’à partir de ce moment-là, les véhicules électriques ne seront plus exonérés de droits d’accise sur les véhicules. »

Certains craignent que cela ne réduise l’intérêt pour les VE et ne ralentisse potentiellement la transition. La plupart des personnes concernées s’accordent à dire que ce ne sera pas le cas.

La BBC rapporte que le chef de la politique de la RAC, Nicholas Lyes, a déclaré : « Après de nombreuses années sans payer de taxe automobile, il est probablement juste que le gouvernement demande aux propriétaires de véhicules électriques de commencer à contribuer à l’entretien des routes principales à partir de 2025. Les taux de droits d’accises sur les véhicules ne sont pas susceptibles d’être une raison déterminante pour le choix d’un véhicule, donc nous ne nous attendons pas à ce que ce changement de taxe ait beaucoup d’effet sur le ralentissement de la demande de véhicules électriques, étant donné les nombreux autres avantages en termes de coûts liés à leur utilisation. »

C’est un signe probable des choses à venir pour tous les marchés où les incitations sont courantes pour les conducteurs de VE.