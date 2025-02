Les actions de Nissan augmentent alors que Foxconn renouvelle les pourparlers en vue d’un partenariat

La fusion avec Honda échoue, laissant Nissan à la recherche d’alternatives

Nissan a abandonné les négociations en vue d’une fusion avec Honda, craignant de devenir une filiale.

Foxconn a renouvelé son intérêt pour un partenariat potentiel avec Nissan.

Nissan est confronté à des difficultés financières, notamment à une baisse des bénéfices et à des réductions d’effectifs.

Nissan Motor Co. reconsidère sa stratégie de partenariat après avoir rejeté les conditions de fusion proposées par Honda Motor Co. Cette décision intervient dans un contexte de baisse des bénéfices et de suppressions d’emplois, qui a suscité un regain d’intérêt de la part du fabricant taïwanais d’électronique Foxconn pour une éventuelle collaboration.

Nissan et Honda avaient envisagé une fusion sous la forme d’un holding unique, ce qui aurait donné naissance au troisième constructeur automobile mondial, avec Mitsubishi Motors. Toutefois, des sources au fait des négociations ont déclaré que les conditions révisées de Honda auraient fait de Nissan une filiale plutôt qu’un partenaire à part entière. Le conseil d’administration de Nissan a jugé cette structure inacceptable, ce qui a conduit à la rupture des négociations.

À la suite de l’annonce de la décision de Nissan, le cours de l’action Honda a bondi de plus de 8 %, tandis que les actions de Nissan ont d’abord chuté de près de 5 %. Toutefois, l’action de Nissan a rebondi de 6 % à la suite de la nouvelle de l’intérêt renouvelé de Foxconn.

Honda n’étant plus une option viable, Nissan serait à nouveau en discussion avec la société mère de Foxconn, Hon Hai Precision Industry Co. Foxconn était déjà en pourparlers avec Nissan au sujet d’un investissement ou d’un rachat potentiel, mais s’est retiré des discussions en décembre. Aujourd’hui, le président Young Liu a chargé Jun Seki, ancien dirigeant de Nissan, d’approcher Renault, le principal actionnaire de Nissan, au sujet d’une éventuelle collaboration.

Foxconn s’est développé dans le secteur des véhicules électriques, tirant parti de son expérience dans la fabrication de produits électroniques pour Apple et Sony. Un partenariat avec Nissan pourrait renforcer la position de Foxconn dans l’industrie automobile tout en apportant à Nissan une stabilité financière et une expertise technologique.

L’échec de la fusion laisse Nissan dans une position vulnérable. L’entreprise a enregistré une chute de 94 % de son bénéfice net au cours du premier semestre de l’exercice fiscal et a annoncé son intention de supprimer 9 000 emplois tout en réduisant sa capacité de production de 20 %. En outre, Nissan a perdu des parts de marché sur des marchés clés, notamment aux États-Unis et en Chine, où la concurrence dans les VE et les véhicules autonomes s’intensifie.

Bien que Nissan n’ait pas exclu toute collaboration avec Honda, des initiés suggèrent que l’entreprise porte son attention ailleurs. Tout accord potentiel avec Foxconn nécessiterait l’approbation de Renault, le constructeur automobile français détenant une participation de 36 % dans Nissan.

Le prochain rapport sur les résultats de Nissan devrait apporter des éclaircissements sur sa situation financière et son orientation stratégique.