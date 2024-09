Les 5 choses à savoir sur le nouveau 2025 Polestar 3

– La 2025 Polestar 3 propose deux versions puissantes, développant jusqu’à 517 ch et offrant une autonomie de 450 km.

– Ses dimensions élégantes, son design scandinave et sa tenue de route sportive lui permettent de se démarquer dans le segment des multisegments de luxe.

– Des dispositifs de sécurité avancés et un système d’infodivertissement alimenté par Google renforcent la confiance et la commodité de la conduite.

La 2025 Polestar 3 est une nouvelle entrée, franchement remarquable, sur le marché des VUS électriques haut de gamme, qui allie une technologie de pointe à un souci de performance et de durabilité. Premier VUS électrique de Polestar, le Polestar 2 étant en quelque sorte un multisegment, il est conçu pour offrir le meilleur des deux mondes — le luxe et les caractéristiques de conduite sportive — dans un ensemble épuré d’inspiration scandinave.

Avec son groupe motopropulseur à deux moteurs, son autonomie impressionnante et ses dispositifs de sécurité avancés, la Polestar 3 se positionne comme un concurrent de premier plan dans son segment. Voici cinq choses que vous devez savoir à son sujet :

1. Prix et versions

La Polestar 3 2025 se positionne comme un crossover électrique haut de gamme et propose deux versions principales : le Long Range Dual Motor et le Performance Pack. La version Long Range Dual Motor est proposée à partir d’environ 93 200 $, tandis que le Pack Performance ajoute 7 000 $ au prix. Les deux versions sont bien équipées, mais le Pack Performance apporte une puissance supplémentaire et des réglages plus sportifs.

2. Autonomie et puissance

Ce multisegment électrique est doté d’une puissante configuration à deux moteurs, générant 489 ch dans la version Long Range Dual Motor. Le Pack Performance porte cette puissance à 517 ch et 671 lb-pi de couple, un chiffre qui reste impressionnant (620). Malgré ce groupe motopropulseur sportif, la Polestar 3 offre une autonomie impressionnante de 506 km avec une charge complète dans la version Long Range, tandis que le Pack Performance offre 449 km. La combinaison de la puissance et de l’autonomie en fait un concurrent de taille sur le marché des VUS électriques.

3. Dimensions et design

Le Polestar 3 présente un design extrêmement élégant et moderne, avec une ligne de toit fluide et des hanches puissantes. Il s’agit d’un crossover de grande taille, mesurant 4 900 mm de long, 2 120 mm de large et 1 627 mm de haut, ce qui lui confère une solide présence sur la route. L’empattement est généreux (2 985 mm), ce qui contribue à l’espace intérieur impressionnant pour les passagers. Son design minimaliste s’inscrit dans la lignée du style scandinave de Polestar, qui allie harmonieusement forme et fonction.

4. Une conduite sportive

Bien qu’il s’agisse d’un croisement entre un multisegment et un VUS, le Polestar 3 est conçu pour offrir une expérience de conduite sportive. Avec son centre de gravité bas, sa transmission intégrale et son contrôle dynamique du châssis, il offre une maniabilité agile, presque comme une voiture de sport et bien plus dynamique que la plupart des VUS. Le Pack Performance vient encore renforcer cet aspect, en offrant une expérience de conduite plus agressive avec des réglages de suspension plus sportifs et une réponse encore plus vive de l’accélérateur.

5. Sécurité et fonctionnalités

Comme on l’attend d’un véhicule électrique haut de gamme, la Polestar 3 est dotée d’équipements de sécurité et de commodité avancés. Elle est disponible avec le Pilot Assist de Polestar, un système de conduite semi-autonome qui comprend un régulateur de vitesse adaptatif et une assistance au maintien de la trajectoire. D’autres caractéristiques clés comprennent cinq capteurs radar, douze capteurs à ultrasons et cinq caméras pour une sensibilisation et une sécurité accrues. À l’intérieur, vous trouverez un habitacle épuré et axé sur la technologie, avec un grand écran d’infodivertissement de 14,5 pouces alimenté par le système d’exploitation intégré de Google, garantissant une connectivité transparente et une grande facilité d’utilisation.

Le 2025 Polestar 3 allie luxe, technologie de pointe et performances palpitantes, ce qui en fait une option attrayante sur le marché des multisegments électriques. Parmi les autres VUS haut de gamme, citons le Cadillac Lyriq, l’Acura ZDX, le BMW iX, le Mercedes-Benz EQE VUS, le Tesla Model Y et bien d’autres encore.