La production du Polestar 3 débute en Caroline du Sud

Cette usine en banlieue de Charleston fournira des véhicules pour les marchés Nord-Américain et Européen.

Le Volvo EX90, techniquement lié au Polestar 3, est aussi produit dans la même usine.

Le futur Polestar 4 sera produit en Corée du Sud à partir du milieu de l’année prochaine.

Polestar a annoncé que son nouveau produit phare, le VUS électrique premium de taille moyenne Polestar 3, est entré en production en Caroline du Sud.

Grâce à ses liens étroits avec Volvo, le petit constructeur de voitures électriques est en mesure d’utiliser les installations de production américaines du constructeur suédois, qui fabriquent également le VUS électrique à trois rangées Volvo EX90.

Bien que le Polestar 3 soit également produit en Chine, toutes les unités vendues aux États-Unis, au Canada et en Europe proviendront de l’usine de Caroline du Sud.

Cette décision est probablement le résultat de l’annonce récente de tarifs douaniers très élevés imposés par le gouvernement américain sur les véhicules électriques fabriqués en Chine, qui rendraient le Polestar 3 totalement non compétitif.

Pour rappel, le troisième modèle Polestar proposé aux acheteurs sera vendu à partir de 93 200 dollars au Canada et offrira une autonomie de 506 kilomètres selon l’EPA avec un groupe motopropulseur à deux moteurs de série.

Alors que le Volvo EX90 est plus axé sur le confort et la praticité, le Polestar 3 est plus dynamique, avec seulement deux rangées de sièges et un ensemble Performance disponible qui réduit le sprint de 0 à 100 km/h de 5,0 secondes à 4,7 secondes.

Les livraisons canadiennes du Polestar 3 Launch Edition sont attendues pour cet été, tandis que les autres modèles de la gamme devraient commencer à être livrés plus tard à l’automne.

Dans la même annonce, la société a également confirmé que le futur Polestar 4, un multisegment électrique plus petit qui est déjà en vente en Chine, sera produit en Corée du Sud pour les marchés d’exportation à partir du milieu de l’année 2025.