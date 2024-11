Les 10 modèles classiques oubliés de Hyundai et Kia

Au cours des cinq dernières décennies, Hyundai et Kia sont passées d’une situation modeste à une puissance automobile mondiale. Leur parcours est marqué par l’innovation, la résilience et un engagement inébranlable en faveur de la valeur et du design, qui sont tous évidents dans les modèles classiques qui ont jeté les bases de leur succès.

Qu’il s’agisse de voitures à hayon dépouillées, mais robustes ou de grandes berlines de luxe, ces véhicules ont capturé l’esprit de leur époque et témoigné de la volonté des marques de travailler dur et de leur incroyable dynamisme.

Jetons un bref coup d’œil nostalgique sur dix modèles Hyundai et Kia en quelque sorte iconiques qui ont laissé une marque indélébile dans l’histoire des constructeurs automobiles.

Hyundai Pony (1975-1990)

La première voiture produite en série par Hyundai, la Pony, était une voiture compacte à hayon qui a permis à la marque de faire son entrée sur les marchés mondiaux. Conçue par Giorgetto Giugiaro d’Italdesign, elle associait le style italien à la technologie japonaise de Mitsubishi. Cette voiture et la Stellar ont été vendues au Canada avant les États-Unis au début des années 1980.

2. Hyundai Excel (1985-1994)

L’Excel a été la première voiture à traction avant de Hyundai et a fait ses débuts aux États-Unis. Elle était abordable et pratique. Malgré une fiabilité et une qualité marginales, elle a rapidement gagné en popularité et a même figuré sur la liste des « meilleurs produits » du magazine Fortune en 1986.

3. Hyundai Scoupe (1988-1995)

Coupé sportif à deux portes, le Scoupe associait un style sportif au premier moteur conçu en interne par Hyundai. La version turbocompressée offrait des performances impressionnantes pour sa catégorie, attirant ainsi les jeunes conducteurs.

4. Hyundai Stellar (1983-1992)

La Stellar était une berline de taille moyenne basée sur la technologie de la Ford Cortina, comblant le fossé entre la Pony et les modèles plus grands. L’image démontre une Sonata de première génération renommée Stellar pour notre marché. Elle était équipée d’une traction arrière et était appréciée pour son intérieur spacieux et sa conduite souple. À quand remonte la dernière fois que vous en avez vu une sur la route ?

5. Kia Amanti (2003-2010)

L’Amanti a été la première entrée de Kia sur le marché des berlines de luxe, offrant un mélange de confort et de valeur. Avec son intérieur spacieux et ses dispositifs de sécurité avancés, elle visait à concurrencer les marques européennes plus haut de gamme. Dans le même ordre d’idées, Hyundai a également commercialisé l’Azera à partir de 2005, après les berlines Hyundai XG de la fin des années 1990 au début des années 2000.

6. Hyundai Tiburon (1996-2008)

Connue sous le nom de Coupe sur certains marchés, la Tiburon était un élégant coupé sportif qui a conquis les amateurs. Son design distinctif et sa plate-forme modulable en ont fait un favori pour la personnalisation et les sports mécaniques. Le Tiburon, qui a évolué à partir du Scoupe, s’est transformé en Genesis Coupe, donnant finalement naissance à la division de luxe du Hyundai Motor Group.

7. Hyundai Equus (999-2016)

L’Equus était la berline de luxe phare de Hyundai, démontrant la capacité de la marque à produire des véhicules haut de gamme. Dotée d’un intérieur somptueux et d’une technologie de pointe, elle rivalisait avec les marques de luxe établies en termes de confort et de performances. Les ventes en Amérique du Nord ont débuté en 2010.

8. Kia Sephia (1992-2003)

La Sephia a été la première voiture de tourisme produite en série par Kia, marquant l’évolution de l’entreprise vers les marchés internationaux. Elle offrait un choix fiable et économique aux consommateurs entrant dans le segment des voitures compactes. Peu après son introduction en Amérique du Nord, Kia a lancé la berline Rio et le break sous-compact Rio RX-V.

9. Kia Sportage (première génération, 1993-2004)

Le Sportage original était l’un des premiers VUS compacts, offrant une grande polyvalence et de réelles capacités tout-terrain. Construit sur la plate-forme de la Mazda Bongo, il associait un style cool à la robustesse nécessaire à une conduite aventureuse. Et les publicités étaient géniales.

10. Kia Elan (1996-1999)

Il s’agit plutôt d’une tricherie, car elle n’a jamais été vendue telle quelle en Amérique du Nord. En revanche, la Lotus Elan, qui est pratiquement identique à la voiture originale, l’a été. Ce roadster à traction avant a été la première incursion de Kia dans le domaine des véhicules performants. La version Kia ne remplaçait que le moteur Isuzu par un moteur Mazda. Soit dit en passant, Mazda et Kia étaient des amis proches à l’époque.

Il existe bien d’autres exemples qui illustrent les 50 ans de construction automobile du groupe Hyundai Motor. L’un de ces véhicules est la Kia Besta, une minifourgonnette Mazda Bongo rebadgé, vendue par l’intermédiaire des concessionnaires Mazda au Canada — on dit qu’il s’en est vendu des dizaines… La première Hyundai Genesis était elle aussi une fabuleuse berline haut de gamme. Et ainsi de suite.

Tous ces véhicules ont contribué à faire de Hyundai et de Kia les puissances automobiles que nous connaissons aujourd’hui.