L’exposition « One Step Further » de Hyundai : Un voyage à travers 100 millions de véhicules

De la Cortina à la IONIQ : Un voyage à travers l’histoire de la fabrication de Hyundai

L’exposition met en lumière l’évolution de Hyundai, du constructeur automobile traditionnel au fournisseur de solutions de mobilité intelligentes, sur cinq étages.

Des modèles emblématiques illustrent l’accent mis sur la qualité, la production automatisée et le développement de moteurs exclusifs dans l’histoire de la fabrication de Hyundai.

L’entrée est gratuite jusqu’au 10 novembre, offrant aux visiteurs un aperçu des réalisations passées et de l’orientation future de Hyundai.

Hyundai a dévoilé une nouvelle exposition à Séoul pour commémorer la production de son 100 millionième véhicule. L’exposition « One step further », qui a ouvert ses portes le 10 octobre au Hyundai Motorstudio Seoul, présente le parcours de l’entreprise depuis son premier modèle de production jusqu’à sa gamme actuelle de véhicules électriques.

L’exposition fait suite à une célébration organisée à l’usine Hyundai d’Ulsan le 30 septembre, au cours de laquelle le 100 millionième véhicule, une IONIQ 5, a été livré à son nouveau propriétaire. L’exposition de Séoul vise à mettre en évidence les facteurs qui ont contribué à cette étape de production et à exprimer la gratitude de Hyundai à ses clients.

Sungwon Jee, vice-président principal et directeur du marketing mondial de Hyundai Motor Company, a déclaré : « Il faut des milliers de pièces et d’éléments pour construire une voiture, avec les efforts combinés de millions de personnes impliquées dans la R&D, la conception et la fabrication pendant de nombreuses années. Nous voulions mettre en lumière ces efforts en coulisses qui ont permis de produire 100 millions de véhicules et raconter l’histoire de la transformation de Hyundai Motor d’un constructeur automobile traditionnel en un fournisseur de premier plan de solutions de mobilité intelligentes. »

L’exposition s’étend sur cinq étages, en commençant par le premier modèle de production de Hyundai, la Cortina Mark 2, et son premier modèle développé de manière indépendante, la Pony. Le deuxième étage offre une perspective historique sur les usines de fabrication de Hyundai et l’évolution des processus de production.

Trois modèles emblématiques sont présentés au troisième étage pour illustrer les facteurs clés qui ont permis d’atteindre le cap des 100 millions de véhicules : la SONATA de première génération, qui démontre l’importance accordée par Hyundai à la qualité ; l’ELANTRA de première génération, qui a introduit des lignes de production automatisées ; et le Scoupe, qui était équipé du premier moteur propriétaire de Hyundai.

Les étages supérieurs de l’exposition présentent la gamme actuelle de véhicules Hyundai, notamment les modèles VUS SANTA FE, KONA et INSTER au quatrième étage, et les véhicules électriques IONIQ 5, IONIQ 5 N et IONIQ 6 au cinquième étage. Cette section vise à mettre en évidence la transition de Hyundai d’un constructeur automobile traditionnel à un fournisseur de solutions de mobilité intelligentes.

L’exposition « One step further » se tiendra jusqu’au 10 novembre et l’entrée sera gratuite pour tous les visiteurs. Elle offre un aperçu complet de l’histoire de Hyundai et de l’évolution de son rôle dans l’industrie automobile.

L’exposition de Séoul s’inscrit dans la continuité des efforts déployés par Hyundai pour marquer cette étape importante de la production et donne un aperçu des réalisations passées et de l’orientation future de l’entreprise en matière de fabrication de véhicules et de solutions de mobilité.