L’emblématique R32 GT-R de Nissan renaît avec un groupe motopropulseur électrique pour le Tokyo Auto Salon 2025

Nissan laisse entrevoir un avenir électrique avec la conversion de la R32 GT-R EV

La R32 Skyline GT-R EV remplace son moteur RB26 par un groupe motopropulseur entièrement électrique.

Le concept sera présenté au Tokyo Auto Salon 2025, qui se tiendra du 10 au 12 janvier au Makuhari Messe.

Le passage à l’électrique de Nissan laisse présager que la R36 GT-R sera entièrement électrique d’ici la fin de la décennie.

Dans le cadre d’un concept unique, Nissan a dévoilé une version électrique de l’emblématique R32 Skyline GT-R. Il s’agit d’une Skyline réimaginée par Nissan. Développé par une équipe d’ingénieurs bénévoles, le projet a débuté en mars 2023 avec l’intention de préserver le charme de la R32 originale tout en introduisant un groupe motopropulseur entièrement électrique. La R32 GT-R EV devrait être présentée au public lors du Tokyo Auto Salon 2025, qui se tiendra du 10 au 12 janvier au Makuhari Messe.

La conversion remplace le légendaire moteur six cylindres en ligne biturbo RB26DETT de la R32 par un groupe motopropulseur électrique, bien que Nissan n’ait pas encore révélé les spécifications détaillées. Le véhicule conserve une grande partie de l’apparence emblématique de la voiture d’origine, avec des changements extérieurs notables, notamment la suppression des phares antibrouillard et l’ajout d’étriers de frein orange.

Les spéculations suggèrent que la voiture pourrait utiliser une configuration à double moteur et transmission intégrale similaire à celle de la Nissan Ariya Nismo, qui délivre jusqu’à 430 ch et 443 lb-pi de couple, soit bien plus que les 276 ch de la R32 d’origine prévus par le constructeur. On peut supposer que la R32 EV est plus lourde que la version originale à moteur à combustion interne, mais même ainsi, elle doit être très rapide.

La R32 électrique a été présentée en avant-première lors de l’événement R’s Meeting au Fuji Speedway au Japon à la fin de l’année 2023. Nissan a décrit le projet comme un effort pour « capturer et recréer le charme de la BNR32 en intégrant l’électrification moderne ».

Ce concept est un avant-goût et une aguiche de la direction que prendra la supercar de Nissan. Le constructeur a déjà laissé entendre que la prochaine génération de GT-R, probablement la R36, sera un VE. Le récent concept-car Hyper Force montre ce qui pourrait advenir, en mettant en avant la technologie des batteries à l’état solide avec une puissance annoncée de 1 341 ch. toutefois, les batteries à l’état solide n’étant pas attendues avant 2028, l’arrivée de la GT-R R36 est peu probable avant la fin de la décennie.

Le Tokyo Auto Salon présentera également l’édition spéciale Nismo de la R35 GT-R sortante, ainsi que d’autres véhicules Nissan mettant en avant des technologies de pointe et un savoir-faire en matière de personnalisation.