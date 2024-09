Nissan Ariya NISMO 2024 : des chiffres décevants

– L’Ariya NISMO 2024 n’offre que de faibles augmentations de puissance par rapport au modèle standard.

– Les vitesses de charge restent peu impressionnantes par rapport à d’autres véhicules électriques hautes performances de sa catégorie.

– Malgré des améliorations esthétiques et de maniabilité, elle ne parvient pas à rivaliser avec ses concurrents électriques réellement orientés vers la performance.

Les véhicules électriques hautes performances gagnent rapidement du terrain. Lorsque Nissan a annoncé une variante NISMO de l’Ariya axée sur les performances, les attentes sont montées en flèche. Après tout, NISMO est synonyme de modèles haute performance tels que la Z et la GT-R. Cependant, l’Ariya NISMO 2024, qui sera lancée au Japon et en Europe, ne semble pas être à la hauteur de l’engouement suscité par la marque.

Comme les autres modèles NISMO, l’Ariya NISMO présente plusieurs améliorations extérieures, tant sur le plan esthétique qu’aérodynamique. NISMO a réduit la carrosserie pour diminuer la traînée et augmenter la force d’appui, ce qui devrait améliorer les performances de la voiture à haute vitesse.

En plus d’une carrosserie plus élégante, les variantes B6 et B9 de l’Ariya NISMO sont équipées de jantes de 20 pouces conçues par NISMO et chaussées de pneus 255/45R20. L’intérieur a lui aussi été amélioré, avec des sièges et des garnitures spécifiques. Les admirateurs de NISMO apprécieront ces points forts, mais c’est malheureusement là que l’excitation commence à s’estomper.

Au cœur de l’Ariya NISMO se trouvent les variantes B6 et B9, chacune offrant une légère augmentation de puissance par rapport aux modèles Ariya standard. La B6 est alimentée par une batterie de 66 kWh, délivrant 362 chevaux et 413 lb-pi de couple, soit une augmentation de 27 chevaux par rapport à l’équivalent non NISMO. Quant à la B9, avec sa batterie plus puissante de 91 kWh, elle porte la puissance à 413 chevaux et 442 lb-pi de couple, soit une modeste amélioration de 24 chevaux par rapport au modèle standard équipé de la même batterie. Même un générateur de son inspiré de la Formule E, destiné à générer une fausse chair de poule, ne peut compenser ce qui n’est en fin de compte qu’une piètre amélioration des performances.

Nissan revendique une augmentation de 10 % de la puissance maximale du moteur pour les modèles NISMO et a introduit un mode de conduite NISMO exclusif visant à améliorer la réactivité. Bien que ces ajustements offrent de légères améliorations sur le papier, ils n’amèneront certainement pas l’Ariya NISMO au niveau des Hyundai N, Kia GT et Ford GT, mais ils semblent en ligne avec les versions GTX de Volkswagen…

Un domaine dans lequel l’Ariya NISMO n’est pas à la hauteur est celui de ses capacités de charge. Avec une vitesse de charge rapide de 130 kW en courant continu, le VUS mettra 35 minutes à se recharger de 10 à 80 % pour le pack de 66 kWh et 40 minutes pour le pack de 91 kWh. Parmi les autres spécifications peu convaincantes, Nissan affirme que l’Ariya NISMO 2024 peut passer de 0 à 1000 km/h en « moins de cinq secondes ». La plupart des variantes non performantes des VE de taille moyenne atteignent cette vitesse en quatre à cinq secondes.

Bien que nous soyons déjà critiques, il est possible que les caractéristiques de maniabilité de l’Ariya NISMO surprennent. Cela dit, l’Ariya eForce actuelle est déjà un conducteur plus que décent et elle est rapide. La marque NISMO semble opportuniste, si tant est qu’elle le soit.

La Nissan Ariya NISMO 2024 devrait être commercialisée au Japon et en Europe, mais pas en Amérique du Nord dans l’immédiat. Néanmoins, il semble que Nissan reste ouvert à l’idée de commercialiser le modèle sur d’autres marchés en fonction de la demande des consommateurs. Bien qu’aucun prix officiel ne soit encore disponible, l’implication de la sous-marque NISMO dans la gamme électrique de Nissan devrait indiquer une hausse de prix assez substantielle par rapport au véhicule « normal ». s.