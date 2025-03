Leapmotor devrait aider Stellantis à réaliser ses futurs projets en matière de VE

Stellantis élargit son portefeuille de VE grâce à l’investissement de Leapmotor

Stellantis s’associe à Leapmotor pour proposer des VE dédiés plus abordables.

Le lancement européen de Leapmotor comprend des modèles à prix compétitifs, qui s’appuient sur le réseau de concessionnaires et de services de Stellantis.

Les constructeurs automobiles chinois se développent en Europe, défiant les marques traditionnelles avec des coûts inférieurs et une technologie de pointe pour les véhicules électriques.

Stellantis a élargi sa gamme de véhicules électriques en y ajoutant Leapmotor, un constructeur automobile chinois dans lequel elle détient une participation de 51 % par l’intermédiaire de la nouvelle société Leapmotor International. Cette décision cruciale fait suite à une chute de 70 % des bénéfices de Stellantis en 2024 et au départ du PDG Carlos Tavares. L’entreprise espère que Leapmotor l’aidera à être compétitive sur un marché des véhicules électriques de plus en plus sensible aux prix, notamment face à la concurrence croissante de constructeurs automobiles chinois tels que BYD.

Leapmotor apporte à Stellantis des plates-formes dédiées aux VE, comblant ainsi les lacunes de la gamme du constructeur automobile. Auparavant, les offres de Stellantis en matière de VE étaient basées sur des plateformes partagées avec des modèles à moteur à combustion interne, ce qui limitait l’efficacité et la flexibilité de la conception. Des architectures plus récentes, comme les STLA Small et Medium, ont amélioré l’intégration des BEV mais restent compatibles avec les moteurs à combustion interne, ce qui entraîne des coûts de production relativement élevés. La technologie dédiée aux véhicules électriques de Leapmotor pourrait permettre à Stellantis d’être plus compétitive en termes de prix et de performances.

Les premiers modèles européens de Leapmotor, le T03 et le C10, sont positionnés comme des alternatives rentables aux VE existants. Le T03, une petite voiture à hayon, est proposé à 15 995 £ (24 960 $) au Royaume-Uni, tandis que le C10, un VUS de taille moyenne, est proposé à 36 500 £ (57 000 $). Ce dernier est équipé de série d’éléments haut de gamme tels qu’un toit ouvrant panoramique, une pompe à chaleur et des sièges ventilés, ce qui le place à un niveau inférieur à celui de ses concurrents équipés de la même manière. Les futurs modèles de Leapmotor seront construits en Pologne, en Slovaquie et en Allemagne, ce qui pourrait réduire l’exposition aux restrictions commerciales sur les importations chinoises.

Si les marques chinoises de véhicules électriques gagnent du terrain en Europe, nombre d’entre elles ne disposent pas de réseaux étendus de services et de concessionnaires. Stellantis s’appuiera sur son infrastructure établie pour soutenir l’expansion de Leapmotor, en fournissant une fabrication locale et des services après-vente. Cela pourrait contribuer à répondre aux préoccupations concernant le service après-vente et la garantie, qui entravent souvent la confiance des consommateurs envers les nouveaux arrivants.

Le marché européen connaît un afflux de marques chinoises de véhicules électriques, notamment XPENG, ZEEK aR (propriété de Geely), Lynk & Co et Changan. Si les restrictions commerciales peuvent offrir une protection à court terme aux constructeurs automobiles européens, leur compétitivité à long terme dépendra du rapport coût-efficacité et des avancées technologiques. En s’associant à Leapmotor, Stellantis adopte une stratégie d’intégration plutôt que de concurrence directe, se positionnant ainsi pour offrir des VE plus abordables, mais riches en fonctionnalités.

Même si les constructeurs automobiles chinois ne sont pas près d’entrer sur le marché nord-américain, Stellantis est encore loin derrière la quasi-totalité de ses concurrents, à savoir GM, Ford et même Toyota, en matière d’électrification. La technologie de Leapmotor pourrait donner naissance à un modèle ou à une série de modèles qui pourraient être introduits aux États-Unis et au Canada, Chrysler étant une marque qui pourrait certainement bénéficier d’une injection de vie.

En ce qui concerne la Dodge Charger Daytona entièrement électrique, les ventes ont jusqu’à présent été décevantes malgré l’enthousiasme suscité par la première Muscle Car électrique. En fait, des rabais considérables aux EU allant jusqu’à 12 500 $ sont déjà offerts pour aider à faire circuler le véhicule.