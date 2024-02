Stellantis envisage la production de VE Leapmotor sur les marchés occidentaux, révèle son PDG

Carlos Tavares, PDG de Stellantis, a dévoilé des plans qui pourraient permettre au géant de l’automobile de produire la technologie EV de Leapmotor en Europe et en Amérique du Nord. Cette démarche stratégique vise à fournir des modèles à des prix compétitifs pour rivaliser avec d’autres fabricants chinois de VE dans ces régions.

Leapmotor, fabricant chinois de véhicules électriques, est connu pour sa technologie innovante et ses prix compétitifs. L’entreprise a attiré l’attention sur son engagement à faire progresser la mobilité électrique et les solutions de transport durable.

Lors d’une vidéoconférence organisée depuis New York, M. Tavares a souligné les défis potentiels auxquels sont confrontés les constructeurs automobiles occidentaux, notamment la possibilité de restrictions gouvernementales sur les exportations chinoises. « Nous avons la possibilité d’assembler les voitures Leapmotor à l’intérieur de la bulle. Cela pourrait être l’Europe, cela pourrait être l’Amérique du Nord », a déclaré M. Tavares, suggérant une approche proactive pour naviguer dans la dynamique commerciale géopolitique.

La possibilité que les véhicules électriques Leapmotor soient construits dans l’usine Mirafiori de Stellantis à Turin, en Italie, a été évoquée pour la première fois par Automotive News Europe. M. Tavares a ajouté qu’aucun pays exploité par Stellantis n’était exclu de cette éventuelle réorientation de la production, ce qui indique que cette initiative a un large champ d’application.

Ce développement intervient dans un contexte de pressions croissantes sur les constructeurs automobiles pour qu’ils réduisent les coûts des VE et proposent des véhicules financièrement accessibles à un marché plus large. M. Tavares a souligné les fortes disparités de coûts entre les constructeurs occidentaux et chinois, ces derniers bénéficiant d’un avantage significatif de 30 % sur les coûts de production. De tels défis économiques soulignent le besoin urgent d’innovation et d’adaptabilité des constructeurs automobiles établis.

M. Tavares a également abordé les implications plus larges de l’évolution de l’industrie automobile, suggérant que l’avenir pourrait voir une consolidation à seulement cinq grands constructeurs automobiles dans le monde. Cette consolidation est considérée comme une étape nécessaire pour permettre aux entreprises occidentales de réaliser des économies d’échelle et de concurrencer efficacement les acteurs chinois dominants tels que BYD.

En outre, M. Tavares s’est inquiété des conséquences géopolitiques potentielles de l’implantation d’usines chinoises dans des régions telles que le Mexique pour répondre aux besoins du marché américain. De telles initiatives pourraient mettre à l’épreuve les limites des accords commerciaux existants et avoir des implications plus larges pour les marchés du travail dans la région.