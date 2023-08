La Mercedes-Benz EQC berline 2025 pourrait recevoir un prolongateur d’autonomie

Cette berline sera la contrepartie électrique de la nouvelle CLA à essence.

Les acheteurs pourront possiblement choisir un prolongateur d’autonomie en option.

Ce modèle partagera sa plateforme avec trois autres véhicules d’entrée de gamme.

Mercedes-Benz travaille actuellement sur quatre nouveaux modèles électrifiés pour remplacer ses offres d’entrée de gamme et l’un d’entre eux, la berline EQC, pourrait être disponible avec un prolongateur d’autonomie.

Selon Autocar, ce modèle sera la version électrique de la nouvelle génération de CLA qui s’apprête à entrer sur le marché européen au premier dans la première moitié de 2025.

Il semble que le constructeur utilisera la même plateforme et la même architecture pour la CLA, l’EQC, l’EQA et l’EQB, puisqu’elle a été conçue pour supporter à la fois les groupes motopropulseurs entièrement électriques et les groupes motopropulseurs à essence.

Outre l’EQC, les autres modèles électriques pourraient également recevoir une version à essence, en particulier ceux destinés à être vendus sur les marchés émergents où l’accès aux installations de recharge est encore insuffisant.

Quelques concepts camouflés de ces modèles ont été aperçus au grand jour et il semble que leur design s’inspirera du concept EQXX.

Les versions électriques, dont l’EQC, utiliseront une nouvelle architecture de 800 volts et des composants électroniques en carbure de silicium qui leur permettront d’être plus efficaces et de se recharger plus rapidement que les véhicules électriques actuels de la marque.

Les options du groupe motopropulseur incluront, semble-t-il, un choix entre un ou deux moteurs, ainsi qu’un choix de batteries lithium-ion-phosphate (LFP) ou lithium-ion (Li-ion).

La plus grande de ces batteries devrait avoir une capacité d’environ 100 kWh et une autonomie de 850 kilomètres. Gardez à l’esprit que ce chiffre d’autonomie est plus que probablement basé sur la norme WLTP, plus permissive, utilisée en Europe.

Par conséquent, si la berline EQC arrive sur le marché nord-américain, ses estimations d’autonomie EPA pourraient être nettement inférieures.

Mercedes n’a pas encore confirmé la disponibilité de ce modèle sur les différents marchés mondiaux, mais comme il servira de pendant électrique à la nouvelle CLA, il est probable qu’il soit proposé ici aussi.

Apparemment, le prolongateur d’autonomie utilisera une version modifiée des nouveaux moteurs turbocompressés à trois et quatre cylindres de la société, qui seront fabriqués en Chine par Geely.

L’arrivée de la berline EQC en Europe pourrait toutefois dérouter certains acheteurs, car le constructeur y commercialise déjà le VUS EQC, un modèle entièrement électrique basé sur le GLC et la berline de classe C. Cela signifie que la berline et le VUS partageraient le même nom sans être liés mécaniquement ni même se situer dans la même tranche de prix.

Il sera intéressant de suivre le développement du quatuor de nouveaux modèles d’entrée de gamme de Mercedes au cours de la prochaine année, en particulier la CLA et l’EQS.

