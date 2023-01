Le Fisker Ocean peut maintenant être configuré en ligne

Le VUS électrique est déjà entièrement écoulé pour l’année modèle 2023 aux États-Unis.

Trois niveaux de finition sont offerts puisque l’édition de lancement était limitée à 5 000 exemplaires.

Le configurateur de la marque est l’un des plus complets de l’industrie.

Fisker a ajouté un configurateur complet pour le VUS électrique Ocean sur son site internet Nord-Américain, deux mois après le début de la production en Autriche.

Le site permet aux acheteurs de se faire une idée des possibilités offertes par Fisker notamment en termes de couleurs, d’intérieurs, d’équipements optionnels et de modèles de roues.

Ce configurateur est l’un des plus détaillés de tous les constructeurs automobiles puisqu’il permet aux utilisateurs d’ouvrir toutes les portes et le coffre, de s’asseoir sur la banquette arrière, d’ouvrir le port de charge, de baisser toutes les fenêtres, d’ouvrir le toit ouvrant et de faire pivoter l’écran central. Fisker permet même aux utilisateurs de replier les rétroviseurs extérieurs et d’activer les essuie-glaces.

Mis à part ces artifices, le configurateur est utile pour mieux comprendre le mode de tarification de l’Ocean.

L’Ocean Sport, modèle d’entrée de gamme, est proposé à partir de 43 999 $ au Canada. Il est équipé de série d’un moteur unique à traction avant et d’une batterie plus petite qui lui confère une autonomie d’environ 402 kilomètres.

L’Ocean Ultra ajoute un groupe motopropulseur à deux moteurs et une plus grosse batterie pour son prix de 63 999 $. Cela le rend plus rapide et lui donne une autonomie d’environ 547 kilomètres.

L’Ocean Extreme, le modèle haut de gamme, ajoute également un toit solaire et un groupe motopropulseur encore plus puissant qui porte son autonomie à 563 kilomètres en échange de son prix de départ de 89 999 dollars.

Il est important de savoir qu’il s’agit réellement de prix de « départ » puisque Fisker demande un supplément pour chaque couleur de peinture, à l’exception du blanc, chaque dessin de roue en option et chaque finition intérieure alternative.

En effet, les clients qui souhaitent que leur Ocean soit peint dans l’une des treize couleurs optionnelles devront s’attendre à payer soit 2 025 $, soit 6 075 $ de plus que le prix de base pour l’un des trois niveaux de finition, selon la teinte choisie.

De même, les trois versions sont équipées de série des mêmes jantes de 20 pouces avec enjoliveurs noirs et offrent un choix de cinq modèles différents en alliage de 22 pouces à des prix variant entre 3 915 $ et 5 130 $.

À l’intérieur, les différences entre les niveaux de finition sont plus évidentes puisque le Sport offre un choix de deux intérieurs noirs, celui en option coûtant 3 375 $, tandis que l’Ultra ajoute un design en Alcantara blanc à 6 750 $. L’Extreme rend l’intérieur noir optionnel standard et offre un Alcantara bleu clair unique en plus de l’intérieur blanc, pour 6 750 $.

En outre, Fisker propose une série de groupes d’options sur le Sport et l’Ultra qui ajoutent son système d’aide à la conduite Intelligent Pilot, des fonctions de connectivité, un mode tout-terrain et des sièges avant et arrière chauffants, parmi de nombreuses autres caractéristiques, à des prix allant de 1 745 à 7 965 dollars.

Cela rend l’Ocean assez dispendieux par rapport à ses rivaux équipés de manière similaire, mais cela ne semble pas avoir refroidi l’intérêt pour ce nouveau VUS électrique puisqu’il est déjà épuisé pour l’année modèle 2023 aux États-Unis.