Le Volvo EX30 2027 proposera de nouvelles couleurs intérieures et une version plus abordable

L’EX30 2027 recevra la capacité V2L, un système d’infodivertissement mis à jour et de nouvelles options de couleurs.

Les propriétaires actuels bénéficieront de certaines de ces nouveautés grâce à une mise à jour à distance.

Une version plus abordable sera ajoutée, ainsi qu’une option à moteur unique pour le nouveau Cross Country.

Volvo prépare quelques mises à jour pour l’année-modèle 2027 de son VUS électrique EX30, dont certaines seront également accessibles aux propriétaires actuels via des mises à jour logicielles à distance.

Par exemple, le plus petit modèle du constructeur suédois sera bientôt doté de la fonction V2L (Vehicle-to-Load). Celle-ci permettra aux conducteurs d’utiliser l’énergie stockée dans la batterie pour alimenter des accessoires électriques en les branchant directement sur le port de recharge.

Comme le matériel nécessaire à la recharge bidirectionnelle est déjà présent sur les modèles actuels, les propriétaires d’EX30 2025 et 2026 pourront profiter de cette fonction dès la fin de l’été, après avoir reçu la mise à jour et fait l’acquisition de l’adaptateur officiel.

D’autres changements appliqués rétroactivement incluent un système d’infodivertissement remanié, annoncé comme plus convivial. Il proposera notamment une barre de raccourcis personnalisable et des actions prédictives améliorées (des commandes s’affichant à l’écran au moment où elles sont susceptibles d’être utilisées).

Deux nouvelles couleurs intérieures font leur apparition : un beige clair nommé « Harvest » et un anthracite foncé simplement appelé « Black ».

Fidèle aux objectifs de durabilité de Volvo, ces deux habitacles intègrent de nombreux matériaux recyclés et écologiques, tels qu’une sellerie en textile tissé recyclé et le Nordico, un matériau conçu à partir de bouteilles PET recyclées.

Les clients optant pour l’intérieur noir pourront désormais l’associer à une nouvelle version « Black Edition », qui se distinguera par des jantes en alliage noires et l’absence totale de chrome. Ce modèle sera proposé en blanc, noir et gris.

Fait peut-être plus important encore, le Volvo EX30 2027 gagnera une version d’entrée de gamme plus abordable, du moins en Europe.

Sur ce marché, les acheteurs pourront se procurer un EX30 doté d’un moteur unique dont la puissance est ramenée à 148 chevaux (contre 268 ch pour la version « Single Motor » régulière). Son prix de départ devrait se situer dans le bas de la fourchette des 30 000 euros.

Cette version sera équipée d’une batterie de 51 kWh offrant une autonomie de 339 kilomètres. Curieusement, ce chiffre est identique à celui de la version plus puissante actuellement en production.

Au Canada, où la batterie de 69 kWh est offerte de série, l’EX30 actuel affiche une autonomie de 420 km pour la version à propulsion et de 407 km pour le modèle à traction intégrale. Volvo n’a pas encore confirmé si cette variante à prix réduit traversera l’Atlantique ; il faudra donc attendre de plus amples détails.

Enfin, une version à propulsion du nouvel EX30 Cross Country pourrait également rejoindre la gamme nord-américaine. Jusqu’ici, ce modèle n’était proposé qu’avec la traction intégrale en raison de sa vocation plus aventurière.

Les prix et les informations complémentaires sont attendus dans les mois à venir, l’arrivée de l’EX30 2027 étant prévue vers le milieu de l’année.