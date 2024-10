Volkswagen ID. Buzz 2025 vs Toyota Sienna 2025 : Comparaison des minifourgonnettes électrifiées

– La Volkswagen ID. Buzz offre une autonomie tout électrique de 377 km et des caractéristiques technologiques avancées.

– La Toyota Sienna offre une efficacité hybride, jusqu’à 245 chevaux, et une transmission intégrale pour une meilleure traction.

– Les deux véhicules offrent des caractéristiques de sécurités et de technologies modernes, mais les incitations diffèrent en fonction du type de groupe motopropulseur.

La Volkswagen ID. Buzz 2025 est enfin là, et nous l’avons conduite. La Toyota Sienna 2025 est également disponible, et nous l’avons conduite à plusieurs reprises. Vous êtes peut-être en train de magasiner votre prochain véhicule familial et vous avez réalisé que rien ne vaut une minifourgonnette lorsqu’il s’agit de transporter des personnes et du matériel. Ces véhicules s’adressent aux familles qui recherchent de l’espace, de la technologie et de la polyvalence. L’engouement pour le Buzz est probablement à l’origine de votre intérêt pour ce segment.

Alors que le VW représente la résurgence d’une minifourgonnette emblématique désormais entièrement électrique, l’autre Buzz est doté d’un groupe motopropulseur hybride éprouvé et efficace. Avant de vous lancer à l’assaut des pneus, nous avons établi cette comparaison factuelle pour vous aider à démarrer :

Prix et incitatifs

– Volkswagen ID. Buzz :

L’ID. Buzz coûte 77 495 $ pour la version à propulsion, tandis que le modèle à traction intégrale 4MOTION coûte 82 995 $. Ces prix ne tiennent pas compte des options supplémentaires telles que le toit panoramique électrochrome (2 000 $) ou la carrosserie bicolore (1 500 $). Compte tenu de la structure de prix très élevée, l’ID. Buzz n’est éligible à aucune incitation fédérale ou provinciale existante.

– Toyota Sienna :

La Sienna 2025 commence à un prix de base plus abordable de 47 650 $ pour la version LE à traction avant, la version haut de gamme Platinum atteignant 70 228 $. La populaire version XLE à traction avant est proposée à 50 240 $, tandis que la XSE à traction intégrale est proposée à 54 625 $. En tant que véhicule hybride, la Sienna n’est pas admissible à la plupart des incitatifs canadiens pour les véhicules électriques, mais elle demeure plus rentable au départ que l’ID. Buzz.

Autonomie et puissance

– Volkswagen ID. Buzz :

La version RWD de l’ID Buzz est alimentée par une batterie de 91 kWh. Elle offre une autonomie de 377 km en mode tout électrique, tandis que le modèle à traction intégrale offre 373 km. La version à propulsion génère 282 chevaux, tandis que la version à traction intégrale en développe 335.

– Toyota Sienna :

La Sienna est équipée d’un moteur hybride 4 cylindres de 2,5 litres qui développe une puissance totale de 245 chevaux. La Sienna est disponible en configuration traction avant (FWD) et traction intégrale (AWD). Cependant, en tant qu’hybride, elle n’a pas d’autonomie en mode électrique. La consommation combinée estimée est de 6,6 L/100 km pour le modèle à traction avant et de 6,7 L/100 km pour le modèle à traction intégrale.

Technologie

– Volkswagen ID. Buzz :

L’ID. Buzz intègre de nombreuses technologies, avec un système d’infodivertissement de 12,9 pouces, un combiné d’instruments numérique de 5,3 pouces et un éclairage d’ambiance à 30 couleurs. Apple CarPlay sans fil, Android Auto et un système audio Harman/Kardon de 700 watts avec 14 haut-parleurs sont de série. La technologie d’aide à la conduite IQ.DRIVE comprend l’aide au changement de voie, l’aide au déplacement et l’aide au stationnement Plus avec mémorisation du stationnement. Les options supplémentaires comprennent un affichage tête haute et des caméras Area View.

– Toyota Sienna :

Le dernier système multimédia de Toyota est de série sur toutes les versions de la Sienna, avec un écran tactile de 8 pouces sur les versions inférieures et un écran de 12,3 pouces sur les versions XSE, Limited et Platinum. La Sienna propose également Apple CarPlay et Android Auto sans fil, et les versions supérieures sont équipées d’un système audio JBL Premium avec 12 haut-parleurs. Les caractéristiques d’aide à la conduite comprennent le Toyota Safety Sense 2.0, avec un système de précollision, un régulateur de vitesse dynamique à radar et une assistance au suivi de voie. Le nouveau système de rappel avancé des sièges arrière, basé sur un radar, fait ses débuts dans la Sienna, améliorant la sécurité grâce à des alertes permettant d’éviter de laisser des occupants dans le véhicule.

Caractéristiques générales

– Volkswagen ID. Buzz :

L’ID. Buzz peut accueillir jusqu’à 7 passagers et son intérieur est personnalisable grâce à trois gammes de couleurs distinctes. Ses sièges sont dotés de nombreuses caractéristiques de confort, notamment le massage et la ventilation pour la première rangée et des sièges chauffants pour la deuxième rangée. Les modèles à deux moteurs 4MOTION comprennent des fauteuils capitaines à la rangée centrale et des sièges pour six personnes. Le Buzz offre un volume de chargement de 527 litres derrière la troisième rangée et de 2 137 litres derrière la deuxième rangée.

– Toyota Sienna :

La Sienna 2025 offre plusieurs nouvelles caractéristiques. La nouvelle version Platinum comprend une boîte réfrigérante et un aspirateur intégrés à la console centrale. La configuration des sièges de la Sienna varie en fonction de la finition. La version XSE, plus sportive, offre des sièges SofTex à garniture sport pour 7 passagers. Les versions inférieures, comme la LE, accueillent 8 passagers avec des sièges garnis de tissu. La Sienna offre un volume de chargement de 949 litres derrière la troisième rangée et de 2 129 litres derrière la deuxième rangée.

La Volkswagen ID. Buzz et la Toyota Sienna 2025 sont toutes deux des options attrayantes pour les familles, mais la valeur sûre reste la Sienna, qui offre des performances hybrides fiables. L’ID. Buzz est ultra-cool, mais l’autonomie et le prix sont des facteurs limitants importants.

Le Kia Carnival Hybrid 2025 et le Chrysler Pacifica PHEV sont disponibles pour ceux qui recherchent des options alternatives, mais aucun n’offre de transmission intégrale.