Le V8 HEMI sera rejoint ou remplacé par le Hurricane dans le nouveau Ram 1500 2025

Le six cylindres en ligne suralimenté offre plus de puissance et de couple que le V8 5,7 litres.

Le moteur 6 cylindres Hurricane devrait arriver fin 2024.

Le downsizing est une chose que nous connaissons mal en Amérique du Nord. La taille de nos véhicules ne cesse de croître, mais les réglementations en matière d’émissions ont un impact sur la cylindrée des moteurs. Les moteurs V8 sont formidables, mais ils ont mauvaise réputation, à juste titre. C’est pourquoi ils sont peu à peu abandonnés, et le Ram 1500 en fera de même à l’avenir. C’est du moins ce que nous pensons de cette nouvelle.

C’est essentiellement ce que rapporte Carscoops, et c’est logique. Le six cylindres en ligne de 3,0 litres à double turbocompresseur Hurricane à haut rendement produit bien plus de puissance que le V8 HEMI de 5,7 litres actuellement proposé. C’est la réalité et, sur le papier du moins, il devrait être plus économe en carburant.

Les détails liés à cette découverte concernent un document en ligne qui décrit un Ram 1500 Tungsten Crew Cab 4×4 de 2025. Le rapport indique que le lien vers le document, qui comprenait un numéro d’identification, était en ligne jusqu’à il y a quelques jours. C’est là que le retour de la finition Tungsten et l’arrivée de l’Hurricane ont été déduits.

La disponibilité d’un « écran interactif pour le passager avant », qui existe déjà sur la Grand Wagoneer, faisait également partie des informations divulguées. Dans les modèles plus sophistiqués, l’écran sera rejoint par des écrans d’infodivertissement plus grands, comme c’est déjà le cas dans le nouveau Ram REV tout électrique.

Comme il s’agit d’un camion de l’année 2025, nous en verrons plus potentiellement dans le courant de l’année, avec une révélation complète en 2024.