Le Ram 1500 REV 2025 — un camion électrique révolutionnaire

Ram est depuis longtemps un chef de file sur le marché des camions pleine grandeur, et il poursuit cette tradition en lançant le Ram 1500 REV, un véhicule entièrement électrique et sans émissions. Avec son autonomie inégalée dans sa catégorie et ses impressionnantes capacités de remorquage et de charge utile, il ne manquera pas de changer la donne dans le monde des véhicules électriques.

Options de batterie :

Le Ram 1500 REV est offert avec deux options de batterie différentes : une batterie standard de 168 kilowatts-heures avec une autonomie visée de 350 milles et une grande batterie optionnelle de 229 kilowatts-heures avec une autonomie visée de 500 milles. Les deux batteries offrent beaucoup de puissance et d’autonomie, de sorte que vous pouvez être sûr que vous serez toujours en mesure d’aller là où vous le souhaitez, quelle que soit la batterie choisie. Peu après sa sortie, il sera suivi par le Ram 1500 REV XR, dont l’autonomie est inégalée dans sa catégorie. 600 miles ou 1 000 km, peut-être ?

Le Ram 1500 REV offre également des capacités de charge bidirectionnelles, ce qui lui permet de fournir de l’énergie au réseau et même d’alimenter une maison en cas de panne. Ses panneaux électriques embarqués, situés dans la caisse et dans le coffre, peuvent fournir respectivement jusqu’à 7,2 kW et 3,6 kW d’électricité, ce qui est parfait pour animer une fête d’arrière-cuisine ou alimenter un camping ou un chantier.

Capacités de performance :

La puissance, c’est tout, et le Ram 1500 REV 2025 en aura à revendre. Parmi les performances prévues, citons une puissance de 654 chevaux et un couple de 620 lb-pi, ainsi qu’un temps de 0 à 100 km/h de 4,4 secondes.

Outre son autonomie impressionnante, le Ram 1500 REV offre également les meilleures performances de sa catégorie, notamment une capacité de remorquage allant jusqu’à 14 000 livres et une charge utile allant jusqu’à 2 700 livres, ainsi qu’une autonomie de 110 miles en 10 minutes environ grâce à la recharge rapide en courant continu de 800 volts, avec une puissance pouvant aller jusqu’à 350 kW. Il est également doté d’un nouveau coffre motorisé qui offre le meilleur espace de rangement de sa catégorie, soit 15 pieds cubes, pour plus de commodité lors de votre prochaine aventure.

En ce qui concerne les capacités, le REV sera capable de traverser des étendues d’eau allant jusqu’à 24 pouces grâce, en partie, à sa suspension pneumatique à quatre coins de niveau actif de série avec amortissement adaptatif et cinq modes différents : entrée/sortie, aérodynamique, normal, tout-terrain 1 (off-road 1) et tout-terrain 2 (off-road 2).

Architecture du châssis STLA :

Le secret du Ram 1500 REV réside dans le fait qu’il est construit sur une toute nouvelle architecture de carrosserie sur châssis STLA Frame, conçue spécifiquement pour les véhicules électriques de grande taille. Cette conception unique de la carrosserie intègre efficacement le bloc-batterie tout en garantissant que le véhicule peut affronter tous les terrains qu’il rencontre sans sacrifier les performances ou le confort.

Conception et caractéristiques :

Tout d’abord, il y a un coffre. Pour rendre votre expérience encore plus agréable, vous pouvez également profiter d’un espace de rangement inégalé dans la catégorie grâce à son coffre électrique, qui offre 15 pi3 de rangement dans le meilleur coffre de la catégorie (coffre avant).

Le Ram 1500 REV, entièrement électrique, a modernisé son design esthétique, révélant son audace et son héroïsme grâce à ses phares à DEL de qualité supérieure éclairés en forme de diapason et à son écusson « R-A-M » éclairé. Les lignes de sa carrosserie et les ouvertures de ses ailes sont ornées de pneus tout-terrain de 20 ou 22 pouces, tandis que son capot maximise le volume interne du coffre grâce à une sculpture consciencieuse. Il est doté d’un port de charge éclairé par des D.E.L. clignotantes de qualité supérieure sur le panneau de custode avant du côté conducteur, et les modèles Tungstène sont équipés d’un tout nouveau hayon électrique et d’un badge « R-A-M ». Enfin, le Ram 1500 se targue d’offrir le meilleur espace de rangement verrouillable du segment grâce à sa RamBox unique qui comprend une prise de courant de 115 volts, l’éclairage, la polyvalence, l’étanchéité, la verrouillabilité et des bouchons de vidange dans les bacs de rangement.

Le tout nouveau Ram 1500 est l’itération technologiquement la plus avancée du véhicule jamais produit, avec le système Uconnect 5 doté d’un écran tactile de 14,5 pouces, d’un combiné d’instruments numérique de 12,3 pouces, d’un écran passager de 10,25 pouces, d’un rétroviseur numérique, d’un affichage tête haute, d’un système audio Klipsch Reference Premiere et d’un e-shifter.

La finition REV Tungstène porte son caractère ultra-premium à un niveau supérieur avec un intérieur Indigo/Sea Salt qui comprend des accents métalliques à double texture patine platine/semi brillant avec moletage diamant, des sièges en cuir matelassé chauffants et ventilés à 24 réglages électriques, y compris des réglages de mémoire et une fonction de massage, les sièges en cuir matelassé chauffants et ventilés à 24 réglages électriques, avec mémoire et fonction de massage, support lombaire électrique et appuie-tête à quatre réglages électriques, l’écusson Tungsten avec lettres incrustées sur la console centrale affichant fièrement le numéro d’identification du véhicule, les enjoliveurs de lithographie en aluminium patiné platine brossé, le cache central du levier de vitesses unique et le système audio ultra-premium, entre autres équipements.

Dès son arrivée sur le marché, le Ram 1500 REV 2025 sera disponible en cinq versions : Tradesman, Big Horn/Lone Star, Laramie, Limited et le tout nouveau Tungsten.