Le Toyota Tacoma H2-Overlander Concept : l’aventure propre à hydrogène

Le Toyota Tacoma H2-Overlander Concept veut s’aventurer au cœur de la nature et repartir sans laisser de traces. Son secret : une motorisation combinant pile à hydrogène (FCEV) et batterie électrique (BEV) qui ne rejette qu’un seul déchet : de l’eau pure.

Il demeure sous la forme d’un concept, pour le moment

On retrouve pas moins de 547 chevaux sous le capot

C’est une véritable vitrine techno pour TRD

Développé par les ingénieurs de Toyota Racing Development (TRD) en Californie et en Caroline du Nord, avec le soutien du département R&D de Toyota Motor North America, ce concept a été conçu pour le salon SEMA de Las Vegas. Avec 547 chevaux, un groupe motopropulseur presque silencieux et une foule d’innovations de camping, le Tacoma H2-Overlander incarne la fusion entre performance, écologie et esprit d’exploration.

« Nous voulions préserver l’héritage tout-terrain et de course désertique de TRD tout en intégrant des technologies de motorisation de pointe », explique Craig Cauthen, directeur du groupe des technologies émergentes de TRD. « Ce véhicule illustre les capacités de l’équipe TRD au-delà du monde de la course. »

Style et pratico-pratique

L’extérieur adopte une allure résolument utilitaire, avec une cellule de camping sur mesure dotée de panneaux aérodynamiques en fibre de carbone recyclée. Des pare-chocs renforcés, des points de remorquage intégrés, un treuil, des supports de planches de dégagement et un éclairage complet homologué DOT complètent l’équipement.

« Le Tacoma H2-Overlander Concept illustre l’approche multipiste de Toyota vers la neutralité carbone », explique Mike Tripp, vice-président du marketing Toyota. « Sous le thème “Powered by Possibility”, nous démontrons que l’hydrogène n’est pas seulement viable : il occupe une place centrale dans notre vision de l’avenir. Ce concept prouve qu’énergie propre et capacités réelles peuvent aller de pair. »

Véritable champion de l’entraide, ce Tacoma d’un nouveau genre peut aussi venir en aide à d’autres véhicules électriques grâce à une prise de force de 15 kW capable d’alimenter une maison hors réseau ou de recharger simultanément deux véhicules électriques via des prises NEMA 14-50.

Une pile à combustible haute performance

Lorsqu’elle ne construit pas des moteurs rugissants pour NASCAR, l’équipe TRD-USA agit comme un véritable laboratoire d’innovation, au service des ambitions de durabilité de Toyota. Elle a notamment mis au point des génératrices à hydrogène mobiles capables d’alimenter tout un week-end de course sans bruit ni émissions polluantes.

Le Tacoma H2-Overlander reprend cette philosophie. Il intègre la pile à hydrogène de deuxième génération de la Toyota Mirai et trois réservoirs totalisant 6 kg d’hydrogène, logés dans le châssis. La pile combine hydrogène et oxygène pour créer une réaction chimique qui produit électricité et vapeur d’eau.

La motorisation est épaulée par une batterie lithium-ion de 24,9 kWh. Ensemble, ces éléments alimentent un moteur avant de 225 kW (302 ch.) et un essieu arrière de 188 kW (252 ch.). Résultat : la réactivité et le couple instantané d’un véhicule électrique, combinés aux avantages d’un ravitaillement rapide en hydrogène.

La puissance est transmise via un différentiel avant à glissement limité et un différentiel arrière à verrouillage électronique, pour un véritable rouage intégral. Les ingénieurs ont aussi renforcé le châssis avec un kit de suspension à grand débattement TRD, des amortisseurs Fox 2.5 Performance Elite Series dérivés du Tundra, et des freins avant améliorés. Les jantes de 17 x 8,5 pouces sont chaussées de pneus tout-terrain de 35 pouces, tandis qu’un système de refroidissement TRD sur mesure, inspiré du Tacoma TRD Pro et du Lexus RZ, assure la stabilité thermique des systèmes électrique et hydrogène.

Autre innovation remarquable : un système exclusif de récupération d’eau breveté par TRD. Il capture et filtre le seul sous-produit de la pile à hydrogène, l’eau. Cette dernière devient utilisable au campement. Cette eau distillée, dépourvue de minéraux, peut servir pour la toilette ou la vaisselle. Sans être potable, elle représente une ressource précieuse pour les explorateurs éloignés de toute source naturelle.

De l’idée à la réalité

Transformer un Tacoma à essence en véhicule à hydrogène à quatre roues motrices en quelques mois fut un défi colossal.

« Le temps était notre plus grand ennemi », reconnaît Cauthen. « La question était : que pouvons-nous accomplir dans un délai serré pour arriver à SEMA avec un véhicule entièrement fonctionnel, passé de l’essence à l’hydrogène? »

Pour y parvenir, les équipes TRD ont eu recours à la modélisation 3D, à l’impression additive et à une collaboration transcontinentale entre la Caroline du Nord et la Californie. De cette coopération sont nées plusieurs premières, dont le système de récupération d’eau et un hayon « roboformé » développé avec Toyota Motor North America Stamping.