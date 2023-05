Le Toyota Tacoma 2024 redessiné est dévoilé, et prêt à se battre

Le Toyota Tacoma 2024 est construit sur une nouvelle plate-forme et dispose d’une nouvelle suspension à l’arrière.

Choix de deux motorisations, dont une hybride, avec deux niveaux de puissance.

Six déclinaisons, dont la nouvelle Trailhunter ciblant les amateurs de overlanding.

Alors que le segment des camionnettes intermédiaires en Amérique du Nord devient drôlement intéressant, presque tous les constructeurs ayant introduit une nouvelle génération de leurs produits, le Toyota Tacoma 2024 vient d’être dévoilé avec une nouvelle architecture, de nouvelles motorisations, de nouvelles déclinaisons et de nouvelles caractéristiques innovatrices.

Le Tacoma est de loin la camionnette la plus vendue dans sa catégorie, et si la concurrence croyait la rattraper avec ses modèles renouvelés, Toyota vient de démontrer qu’il n’est pas prêt à concéder son titre.

Le Nissan Frontier a été redessiné pour le millésime 2022, tandis que GM a suivi en 2023 avec ses Chevrolet Colorado et GMC Canyon. À peine la semaine dernière, la version nord-américaine du Ford Ranger 2024 a été dévoilée également. Entre-temps, le Honda Ridgeline a reçu des retouches pour l’année-modèle 2021 et le Jeep Gladiator a été introduit pour l’année-modèle 2020.

Le Toyota Tacoma 2024 repose désormais sur la plate-forme TNGA-F supportant déjà la camionnette pleine grandeur Toyota Tundra et l’imposant VUS Toyota Sequoia. Le constructeur avance un châssis en échelle plus rigide, alors que certaines déclinaisons obtiennent une suspension multibras à l’arrière au lieu des ressorts à lames dans les variantes plus basiques. Aux États-Unis, le nouveau Tacoma est offert en configuration XtraCab à deux portes avec une caisse de six pieds, mais pas au Canada. Nous avons droit à la Cabine Double à quatre portes avec une caisse de cinq ou de six pieds, alors que le rouage 4×4 figure de série. La gamme au Canada comprend maintenant les SR5, TRD Sport, TRD Off Road, Limited, TRD Pro et Trailhunter.

Un choix de deux motorisations est offert aussi. À la base, on propose un quatre cylindres turbocompressé de 2,4 litres, développant 278 chevaux et 317 livres-pied. Outre la nouvelle boîte automatique à huit rapports figurant de série, une manuelle à six rapports est livrable, portant toutefois la puissance à 270 chevaux et 310 livres-pied. En comparaison, le Tacoma sortant avec son V6 de 3,5 litres développe 278 chevaux et un couple de 265 livres-pied.

Au sommet de la gamme de motorisations se trouve le i-FORCE MAX hybride, comprenant le quatre cylindres turbo de 2,4 litres et un moteur électrique de 48 chevaux intégré à la boîte automatique à huit rapports, alimenté par un bloc-batteries de 1,87 kWh. Le système déballe 326 chevaux et un couple de 465 livres-pied. Les cotes de consommation ne sont pas encore disponibles, mais le moteur i-FORCE MAX figure parmi les plus musclés du segment, battant le V6 turbo de 2,7 litres du Ranger 2024 (315 chevaux, 400 livres-pied), mais surpassé en puissance par le V6 turbo de 3,0 litres du Ranger Raptor (405 chevaux, 430 livres-pied).

La capacité de remorquage maximale du Toyota Tacoma 2024 est de 6 500 livres ou 2 948 kilogrammes, légèrement plus basse par rapport à la génération précédente, alors que la charge utile maximale s’élève à 1 709 livres ou 775 kg, légèrement plus haute.

Le Tacoma arbore un nouveau, mais familier, design extérieur, avec des finitions de calandres et de garnitures uniques selon la déclinaison choisie. Quelques-unes d’entre elles, dont la TRD Sport et la Limited, sont munies d’un imposant bouclier sous le pare-chocs avant, aidant vraisemblablement à accroître l’aérodynamisme et, par conséquent, l’économie de carburant. Une palette de dix couleurs sera offerte, y compris une teinte exclusive au TRD Pro qui n’a pas encore été divulguée.

Bien sûr, le Toyota Tacoma 2024 redessiné propose une cabine repensée, avec un écran multimédia tactile de 8,0 ou de 14,0 pouces, abritant la toute dernière interface de la marque, qui fait son chemin sur tous les produits de sa gamme. L’intégration Apple CarPlay et Android Auto sans fil, la recharge sans fil et les ports USB-C sont présents, alors que l’instrumentation du conducteur obtient un affichage numérique de 7,0 ou de 12,3 pouces, selon la déclinaison. Une clé intelligente figure de série, alors qu’une clé numérique et une clé de la forme d’une carte de crédit sont également disponibles, tout comme une chaîne audio JBL comprenant un haut-parleur JBL FLEX détachable, portatif et étanche.

La planche de bord dispose du même design général à travers la gamme, mais avec des finitions différentes selon la déclinaison. L’habitacle inclut des poignées en caoutchouc pour s’agripper lors des aventures hors route, alors qu’un système de rangement MOLLE sur les panneaux de porte et la console permet d’accrocher nos trucs. Le constructeur procure également une liste de dimensions afin que l’on puisse créer des accessoires à l’aide d’une imprimante 3D. Selon Toyota, on retrouve davantage de rangement dans le nouveau Tacoma, surtout dans le compartiment sous la banquette arrière dans les unités à cabine double sans la motorisation hybride.

Le Tacoma SR5 est équipé des petits écrans multimédia et d’instrumentation du conducteur, de même que des roues de 17 pouces et un éclairage à DEL, alors que le TRD Sport peut être rehaussé du moteur i-FORCE MAX et dispose d’amortisseurs TRD, de roues de 18 pouces TRD, d’une prise d’air sur le capot, de poignées de porte et d’arches de roue de couleur assortie, des écussons noirs, des pédales en alliage ainsi que les plus gros écrans dans l’habitacle.

La variante TRD Off Road mise sur les amortisseurs Bilstein à réservoir, le système de modes de conduite Multi Terrain Select, le différentiel autobloquant électronique à l’arrière, les plaques de protection et les roues TRD noires de 17 ou de 18 pouces, alors qu’un découplage de la barre stabilisatrice avant et des pneus de 33 pouces sont livrables. La luxueuse version Limited est la seule disponible avec un rouage 4×4 à prise constante en option, et se trouve équipée d’une suspension à amortissement variable, des pare-chocs et une finition garnie de chrome, des roues chromées de 18 pouces, des marchepieds rétractables à commande électrique, un hayon électrique, un affichage tête haute, des sièges avant chauffants et ventilés ainsi que la chaîne JBL.

Le TRD Pro reçoit la motorisation i-FORCE MAX de série, de même que des amortisseurs FOX QS3 à réservoirs à l’arrière, des bras de suspension en aluminium forgé TRD, des plaques de protection, du différentiel électronique à l’arrière, des pneus Goodyear Territory R/T de 33 pouces, des roues noires TRD de 18 pouces, une protection de bas de caisse, un pare-chocs arrière ARB en acier, des crochets de remorquage rouge et des phares à DEL spécifiques. Cette variante profite aussi d’un toit bicolore, d’une calandre rétro avec inscription TOYOTA et d’une barre de lumières à DEL, d’antibrouillards à DEL de marque RIGID et d’un convertisseur de puissance de 2 400 watts. Le TRD Pro obtient aussi d’épatants nouveaux sièges IsoDynamic Performance Seats, utilisant un système d’amortissement afin d’adoucir les mouvements de la caisse du camion et ainsi aider les occupants à rester assis bien droit en conduite hors route.

Enfin, le tout nouveau Toyota Tacoma 2024 introduit la version Trailhunter, cherchant à attirer la clientèle friande du overlanding, avec des amortisseurs Old Man Emu mis au point par ARB, des bras de suspension bronze, du différentiel électronique, du découplage de la barre stabilisatrice avant, de plaques de protection et des roues de 18 pouces bronze avec pneus Goodyear Territory R/T de 33 pouces. Le Trailhunter obtient aussi un tuba intégré au pilier avant côté passager, des protecteurs de bas de caisse, d’un pare-chocs arrière ARB avec crochets de remorquage rouge, d’un arceau de caisse et d’un compresseur à air intégré, entre autres. Toyota a aussi annoncé un catalogue d’accessoires afin de personnaliser toutes les déclinaisons du Tacoma, avec plus de 100 accessoires et une liste qui s’allongera avec le temps.

Le nouveau Toyota Tacoma 2024 sera en vente chez les concessionnaires plus tard cette année, mais les unités munies de la motorisation i-FORCE MAX n’arriveront que tôt en 2024. Les prix seront annoncés à une date ultérieure. Avec toutes ces nouveautés et innovations, si la concurrence envisageait de surpasser le Tacoma sur le palmarès des ventes, elle devra s’attendre à toute une confrontation.

Toyota Tacoma Trailhunter 2024 1 of 10

Toyota Tacoma TRD Pro 2024 1 of 10

Toyota Tacoma Limited 2024 1 of 10