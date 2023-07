Essai routier Toyota Highlander 2023: nouveau moteur, nouvelle vie

2023 Toyota Highlander Avantages

– Le moteur turbocompressé de 2,4 L a du punch.

– L’habitacle est spacieux et bien agencé.

– C’est un véhicule facile à vivre.

2023 Toyota Highlander Inconvénients

– Les versions hybrides restent difficiles à trouver.

Le VUS intermédiaire à trois rangées de sièges est le segment qui est sur le point de tuer le VUS intermédiaire à deux rangées de sièges parce qu’il n’y a jamais assez d’espace pour tout. C’est le cas de la nouvelle Toyota Grand Highlander : Le nouveau Toyota Grand Highlander ! Mais il s’agit là d’une histoire à raconter dans un autre article.

Le Highlander existe depuis l’année-modèle 2001 et, depuis, il a trouvé un écho auprès des familles qui recherchent de l’espace, de la fiabilité et du confort. Toyota continue d’offrir tout cela aujourd’hui. L’année 2023 marque le rafraîchissement à mi-parcours de la 4e génération du Highlander et, à moins d’être un connaisseur, vous ne le sauriez jamais rien qu’en regardant le VUS. Introduit pour l’année-modèle 2020, le véhicule à trois rangées de Toyota n’a pas beaucoup changé, voire pas du tout. Malgré cela, il est plus excitant à regarder que n’importe quelle itération précédente.

XLE : Le meilleur choix

Le XLE testé m’a enthousiasmé pour plusieurs raisons. D’abord, c’est la meilleure version non hybride, celle qui en donne le plus pour son argent, elle roule sur de jolies jantes de 18 pouces et elle est peinte en Ruby flare. Même si le Highlander n’a pas l’allure robuste du Nissan Pathfinder ou la présence haut de gamme du Volkswagen Atlas, je trouve qu’il est beau tel qu’il est.

Et l’intérieur est parfaitement opérationnel et accueillant pour toutes les familles. Une fois de plus, le XLE, proposé à un prix raisonnable de 48 350 $, ajoute un volant chauffant, des matériaux SofTex, un support lombaire à réglage électrique, un siège passager à réglage électrique, un hayon à réglage électrique et plus encore par rapport au LE de base, pour moins de 3 000 $ de plus. La seule déception possible pour certains est la taille de l’écran tactile de 8 pouces, mais sa fonctionnalité est simple.

En parlant de fonctionnalité, le Highlander offre d’innombrables bacs de rangement dans tout l’habitacle, y compris devant le passager avant. Tous ces emplacements sont parfaits pour les téléphones, les câbles, les mouchoirs, les clés, etc. Les points forts sont attribués à la finition et aux matériaux utilisés. Toyota a réussi à combiner la facilité d’utilisation avec une touche haut de gamme suffisante pour que les propriétaires n’aient jamais l’impression d’avoir affaire à un produit grand public.

Il y a beaucoup d’espace à bord pour tous les passagers, y compris ceux de la troisième rangée, à moins que vous ne soyez un adulte de taille moyenne. Le coffre peut contenir jusqu’à 453 litres de bagages derrière la troisième rangée et, lorsqu’il est rangé, le volume triple presque pour atteindre 1 371 litres. Le Highlander n’a pas le coffre le plus spacieux, mais c’est là que le Grand Highlander entre en jeu.

La transformation

Les grands changements se trouvent sous le capot. Le vénérable V6 de 3,5 litres a disparu, mais il ne manquera pas à l’appel. Le 4-cylindres turbocompressé de 2,4 litres de base développe 264 ch et 309 lb-pi de couple, surpassant le Subaru Ascent et le 2.0T révisé du VW Atlas. La puissance est immédiate ou presque, et la boîte automatique à 8 rapports est d’une aisance impressionnante.

Bien que cela soit vrai, la conduite du Highlander est exactement comme vous l’imaginez. C’est serein, confortable, grâce notamment aux jantes de 18 pouces et aux pneus à flancs généreux. Si vous souhaitez un peu plus de « dynamisme », le XSE et sa suspension « sport » pourraient vous convenir, car il comprend également des jantes et des pneus de 20 pouces. Dans mon monde, j’ai un véhicule familial raisonnable et une Civic Type R, ou dans ce cas, une GR Corolla…

Toyota annonce une consommation de 10,3 L/100 km en conduite mixte. Lors de mon essai, j’ai parcouru environ 400 km et j’ai consommé 11,5 litres. Il est possible que je me sois trop amusé à explorer les…

Choisissez-en un

Comme je l’ai déjà mentionné dans des critiques de VUS intermédiaires à trois rangées de sièges, il y a plus d’une douzaine d’offres dans ce segment. À mon avis, même si le moteur 2.4T doit faire ses preuves au fil du temps, le Highlander demeure une option de choix. Même si, pour être honnête, il est encore loin derrière la Sienna, comme TOUS LES AUTRES VUS.

Et ils incluent le Subaru Ascent, le Honda Pilot, le Chevrolet Traverse, le Mazda CX-90, le Jeep Grand Cherokee L, le Dodge Durango, le Volkswagen Atlas, le Nissan Pathfinder, le Hyundai Palisade, et le Kia Telluride, pour n’en nommer que quelques-uns.