Le tout nouveau Kia Telluride 2027 sera dévoilé au Salon de l’auto de Los Angeles en novembre

Le tout nouveau Telluride devrait offrir un groupe motopropulseur hybride, des dimensions accrues et des capacités hors route améliorées.

Le Telluride 2027 sera dévoilé le 20 novembre, encore une fois comme un « clone » du Palisade, avec un groupe motopropulseur hybride et davantage de technologies.

Les versions X-Line/X-Pro devraient gagner en capacités.

Les mises à jour extérieures devraient reprendre des éléments de design familiers comme les phares boomerang.

Kia dévoilera la prochaine génération du VUS Telluride 2027 au Salon de l’auto de Los Angeles le 20 novembre, marquant la fin de la très populaire première génération du modèle.

Lancé en 2019 et conçu spécifiquement pour le marché américain, le Telluride est devenu un catalyseur de la transformation de Kia dans le segment des VUS intermédiaires. Il a été le premier véhicule à remporter la même année de nombreux prix, dont la Voiture mondiale de l’année et le Véhicule utilitaire nord-américain de l’année.

En prévision du dévoilement, Kia a lancé une campagne intitulée « Héritage du Telluride », qui met en lumière l’impact du véhicule sur la marque ainsi que ses origines de production à West Point, en Géorgie. Le constructeur rapporte que le Telluride et Kia America sont en voie de réaliser des ventes record en 2025.

Bien que tous les détails techniques complets seront publiés plus près de la date de lancement, le nouveau Telluride devrait adopter de nouvelles configurations mécaniques semblables à celles de l’autre tout nouveau Hyundai Palisade 2026.

Un moteur V6 de 3,5 litres, qui remplace le bloc de 3,0 L, développant 287 chevaux et 260 lb-pi de couple, devrait servir de motorisation de série pour le Telluride. Une option hybride, basée sur un moteur 4 cylindres turbo de 2,5 litres, offrira 329 chevaux et 339 lb-pi de couple, avec une consommation cible de 7,0 L/100 km et une autonomie estimée à plus de 900 kilomètres. La capacité de remorquage devrait atteindre 5 000 lb pour les versions à essence et 4 000 lb pour le modèle hybride.

Les versions X-Line et X-Pro, axées sur les capacités hors route, seront reconduites avec une garde au sol accrue, jusqu’à 213 mm (8,4 pouces), ainsi que des améliorations comme des pneus tout-terrain, un différentiel arrière autobloquant électronique et des angles d’approche et de départ optimisés.

Dans l’ensemble, le nouveau Telluride devrait gagner environ 65 mm en longueur, avec un empattement allongé de 70 mm, à l’image du Palisade. L’habitacle modernisé devrait intégrer des matériaux haut de gamme, deux écrans incurvés de 12,3 pouces et une foule de caractéristiques luxueuses sur les versions supérieures.

Le Telluride devrait aussi intégrer une suite complète de systèmes de sécurité, incluant 10 coussins gonflables, des prétensionneurs de ceinture pour la troisième rangée, un rétroviseur numérique ainsi que des technologies de sécurité active comme l’assistance à l’évitement de collision frontale, l’assistance à l’évitement de collision dans les angles morts et l’assistant de stationnement intelligent à distance.

Kia n’a pas encore confirmé les prix ni les configurations exactes des versions du modèle 2027. Les spécifications devraient être révélées lors de la première mondiale du véhicule au Salon de l’auto de Los Angeles.

Le Hyundai Palisade 2026 à trois rangées commence à 53 699 $, tandis que la version hybride de base est offerte à partir de 60 499 $, excluant les frais.