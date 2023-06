Le Tesla Model Y pourrait-il surpasser le Ford F-150?

Tesla domine largement le segment électrique de l’automobile.

Le Model Y pourrait voler le titre au Ford F-150 en Amérique du Nord.

La berline Model 3 connaît un regain au niveau des ventes.

L’hégémonie du Ford F-150 pourrait être menacée aux États-Unis, si on se fie à un article paru sur le réputé site Automotive News. Et cette menace vient sans surprise de Tesla avec son multisegment Model Y.

En effet, selon des chiffres de ventes initialement obtenues par le site Experian, le nombre d’immatriculations de nouveaux Model Y de janvier à avril 2023 est passé à 127 541, soit environ le double des ventes du modèle un an plus tôt.

Certes, le Ford F-150 a quant à lui écoulé près de 240 000 unités pendant les quatre premiers mois de l’année, mais le Model Y est bon deuxième devant des ténors comme le Honda CR-V ou le Nissan Rogue pour ne nommer que ces deux-là. Même la berline Model 3 de Tesla a vu ses ventes augmenter depuis le début de l’année en cours. Quant aux deux autres véhicules de la marque, la berline Model S et l’utilitaire Model X, leurs chiffres de ventes demeurent marginaux à cause de leur prix élitiste.

Aux États-Unis, Tesla domine toujours la concurrence dans le créneau électrique avec un peu plus de 60 % des parts de marché. Chevrolet arrive au deuxième rang avec seulement 7,1 % de parts de marché, tandis que Ford met la main sur la troisième place avec 4,9 % de parts de marché.

Cependant, l’automobile électrique en général, toutes marques confondues, ne représente que 7 % des immatriculations de véhicules légers chez nos voisins au sud de la frontière.

Après les États-Unis, le monde?

Il sera intéressant de surveiller la course entre le Ford F-150 et le Tesla Model Y dans les prochains mois, que ce soit au Canada ou aux États-Unis. Mais, cette course pourrait très bien avoir lieu partout sur la planète, alors que le multisegment le plus abordable de la marque purement électrique a des chances de devenir le véhicule personnel le plus vendu sur la Terre.

Il faut dire que les baisses de prix plus tôt en 2023 ont grandement aidé le Model Y à redevenir populaire auprès du public intéressé par la manne électrique.

Est-ce que le Tesla Model Y va surprendre la planète auto en devenant le véhicule le plus vendu du globe ou même d’Amérique du Nord? S’il réussit l’exploit, l’utilitaire électrique mettra fin à plus de 50 ans de domination des ventes du pickup au Canada et près de 50 ans aux États-Unis.