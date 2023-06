La Ford Mustang Mach-E 2023 ne vient plus d’office avec un câble de recharge

Nous ne savons pas encore si ce changement s’appliquera au Canada.

Le câble à deux voltages peut être commandé sur la liste des accessoires.

Les autres changements incluent plus d’autonomie, plus de puissance, des temps de charge plus rapides, et un PDSF plus bas.

Les acheteurs de la Ford Mustang Mach-E 2023 devront désormais cocher une case sur le formulaire de commande s’ils souhaitent que leur VUS électrique soit livré avec un câble de recharge, du moins, aux États-Unis.

Auparavant standard, ce cordon mobile de 20 pieds qui accepte à la fois 120 et 240 volts a été déplacé dans la liste des accessoires pour la nouvelle année-modèle.

Bien que cela puisse sembler une mesure de réduction des coûts de la part du constructeur automobile, il est important de noter que la Mach-E 2023 est également plus puissante qu’auparavant, qu’elle a plus d’autonomie et qu’elle se recharge plus rapidement.

Le prix annoncé est également plus bas pour la nouvelle année modèle, jusqu’à 5 000 dollars américains pour certaines versions, mais ce n’est pas tout à fait vrai dans la pratique.

En effet, le VUS électrique ne donne plus droit qu’à 3 750 dollars de crédit d’impôt fédéral aux États-Unis et les frais de destination du constructeur ont augmenté de 300 dollars, ce qui signifie que les acheteurs finiront par payer un peu plus cher pour un modèle équipé de la même manière.

Malgré cela, le fait que le câble de recharge soit désormais une option à 500 dollars (curieusement seulement 470 dollars s’il est acheté séparément du véhicule) ne constituera pas un frein pour la plupart des conducteurs.

Cela s’explique par le fait que ce type de câble fourni avec les véhicules électriques doit être considéré comme un plan de secours plutôt que comme une solution de recharge principale.

En effet, bien qu’il permette la recharge sur une prise domestique standard de 120 volts ou une prise de sèche-linge de 240 volts, ce câble entraîne des vitesses de recharge incroyablement lentes.

Cela signifie qu’il peut être utilisé pour donner un coup de pouce si la prochaine station de charge se trouve en dehors de l’autonomie restante du véhicule, mais qu’il ne peut pas être utilisé comme unique moyen de charge pour quelqu’un qui utilise son véhicule tous les jours.

Tesla a pris la même mesure en faisant du connecteur mobile, auparavant standard, une option à 230 dollars sur le Model Y.

Le site web canadien de Ford n’affiche pas le câble comme un accessoire disponible au moment où nous écrivons ces lignes, mais cela pourrait changer plus tard, car nous ne savons pas si le constructeur automobile décidera d’utiliser la même stratégie qu’aux États-Unis.

Source : InsideEVs