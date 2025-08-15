Le Tensor Robocar sera un véhicule particulier autonome de niveau 4

Ce VUS électrique autonome de luxe sera construit par VinFast au Vietnam.

Le volant et les pédales se retirent dans le tableau de bord lorsqu’ils ne sont pas utilisés.

La compagnie dit que les livraisons pourraient commencer dans la seconde moitié de 2026.

Tensor est une entreprise spécialisée dans l’intelligence artificielle qui souhaite se lancer dans l’industrie automobile avec ce qu’elle décrit comme le premier véhicule autonome de niveau 4 au monde conçu pour un usage privé.

Actuellement, la plupart des véhicules « autonomes » ne sont équipés que de systèmes de niveau 2, qui nécessitent une surveillance constante de la part du conducteur, lequel peut être amené à reprendre le contrôle à tout moment.

Certaines entreprises, telles que Mercedes-Benz, ont développé des technologies de niveau 3 qui peuvent prendre entièrement en charge les tâches de conduite, mais uniquement lorsque certains critères sont remplis.

Pour être considéré comme un véhicule autonome de niveau 4, le Tensor Robocar devra donc prendre en charge toutes les tâches de conduite dans la plupart des conditions, sauf lorsque la visibilité est très faible ou lorsque la route est enneigée, par exemple.

Comme le conducteur ne devrait jamais être obligé de reprendre le contrôle une fois le système activé, le volant et les pédales se rétracteront dans le tableau de bord lorsque la conduite autonome sera sélectionnée. Nous reviendrons sur l’intérieur du Tensor dans un instant.

Bien que Tensor décrive son premier véhicule comme un VUS de luxe, il est clair que le design du véhicule n’est pas destiné à attirer les acheteurs. En effet, l’apparence extérieure du Robocar est assez maladroite et ressemble davantage à une Prius surdimensionnée qu’à un VUS haut de gamme traditionnel.

De plus, les nombreux capteurs nécessaires à ses technologies avancées ne s’intègrent pas facilement dans le design, et beaucoup d’entre eux sont placés dans une sorte de front au-dessus du pare-brise, qui est lui-même surmonté d’une boîte arrondie ressemblant au gyrophare d’une vieille voiture de police.

En parlant de capteurs, le Tensor Robocar en comptera plus de 100, dont 37 caméras, 22 microphones, 16 détecteurs de collision, 11 radars, 10 capteurs à ultrasons, 8 détecteurs de niveau d’eau, 5 lidars, 3 IMU (unités de mesure inertielle), un GNSS (système global de navigation par satellite) et même un détecteur de fumée.

Pour s’assurer que tous ces capteurs restent suffisamment propres pour fonctionner même par mauvais temps, la société a installé des couvercles motorisés qui les protègent lorsque le véhicule n’est pas utilisé, ainsi que des essuie-glaces et des gicleurs qui peuvent les nettoyer pendant la conduite.

À l’intérieur, Tensor a choisi un thème minimaliste pour son VUS de luxe, car à part les sièges, les deux grands écrans d’affichage et un volant de type Tesla, il n’y a pas beaucoup d’éléments physiques dignes d’être mentionnés.

Devant le conducteur se trouvent deux grands écrans qui ressemblent à de grandes tablettes électroniques, complétés par deux écrans plus petits dans chaque panneau de porte avant qui affichent les images en direct des rétroviseurs latéraux numériques.

Comme mentionné précédemment, le volant et les pédales peuvent se rétracter lorsque le conducteur ne souhaite pas prendre le contrôle manuel, ce qui crée suffisamment d’espace pour que l’écran central puisse coulisser devant le siège du conducteur.

Les passagers arrière bénéficient également d’un système de divertissement à double écran et un système d’éclairage d’ambiance à 128 couleurs ajoute un intérêt visuel à l’habitacle, autrement assez sobre.

Tensor étant avant tout une entreprise spécialisée dans l’intelligence artificielle, celle-ci jouera un rôle clé dans la manière dont le véhicule interagit avec ses occupants et avec le monde extérieur.

En ce qui concerne la conduite, deux systèmes d’intelligence artificielle s’associent pour fournir à la fois des réponses rapides aux conditions de conduite normales grâce à l’apprentissage par imitation de conducteurs experts et un raisonnement plus complexe pour les cas marginaux rares, ce qui devrait permettre au véhicule de rester autonome même sous la pluie ou dans le brouillard, deux conditions qui limitent considérablement les capacités des technologies autonomes actuelles.

De plus, l’IA surveillera en permanence l’habitacle à l’aide de caméras et de microphones afin de permettre aux passagers de contrôler le véhicule en disant par exemple « dépose-moi à l’aéroport et rentre à la maison » ou « va chercher maman chez elle et ramène-la ici ».

Le Tensor Robocar sera même capable de communiquer avec les autres conducteurs via des CarMojis affichés sur des écrans externes.

La société affirme qu’elle accorde une grande importance à la confidentialité et que, par conséquent, toutes les données sont traitées localement ou encryptées de bout en bout pour être accessibles via une application pour téléphones. De plus, les caméras et les microphones intérieurs sont équipés de caches physiques et de boutons d’arrêt.

Nous ne connaissons pas encore tous les détails techniques, mais Tensor a annoncé un partenariat avec VinFast, qui fabriquera le Robocar dans son usine au Vietnam.

Parmi les autres détails qui ont été révélés, citons les dimensions de base du véhicule, qui sera nettement plus long et plus large que le Cadillac Vistiq à sept places, par exemple.

Les détails concernant l’autonomie ou la puissance ne sont pas connus, mais la batterie de 112 kWh devrait pouvoir se recharger de 20 à 80 % en seulement 10 minutes.

Une direction à quatre roues et une suspension pneumatique seront également incluses, ainsi que la technologie PalmRead qui permet d’accéder au véhicule sans clé ni téléphone.

Afin d’assurer le premier véhicule autonome de niveau 4 appartenant à un particulier, Tensor s’est associé à Marsh, une compagnie d’assurance américaine.

Tensor prévoit de procéder aux premières livraisons au cours de la deuxième moitié de 2026, ce qui semble ambitieux.

À l’heure actuelle, la Robocar devrait être disponible aux États-Unis, en Europe et dans l’Union européenne.

Source : Carscoops