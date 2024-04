Le système BlueCruise de Ford sous enquête

C’est le bureau ODI (Office of Defects Investigation) qui s’occupe de l’enquête.

Deux Ford Mustang Mach-E sont en cause.

L’organisme fédéral américain NHTSA (pour National Highway Traffc Safety Administration) vient d’ouvrir une enquête préliminaire du côté de Ford après avoir eu vent de deux accidents mortels qui seraient potentiellement liés au système d’aide à la conduite semi-autonome sur l’autoroute BlueCruise.

Le dispositif a commencé à faire son entrée dans les véhicules Ford et Lincoln en 2021, mais il semble que le système ne soit pas encore totalement au point. C’est l’ODI (pour Office of Defects Investigation), une division de la NHTSA, qui s’occupe de l’enquête. Le Bureau d’Enquête des Défectuosités déterminera si la NHTSA doit avoir recours à une enquête approfondie ou si un rappel doit être mis en branle.

Les deux accidents de la route affectent le multisegment électrique Mustang Mach-E, les deux véhicules qui étaient placés en mode BlueCruise au moment de la collision mortelle dans les deux cas.

Comme c’est le cas pour d’autres systèmes similaires, le système BlueCruise permet à celui ou celle qui tient le volant de le lâcher pendant une période indéterminée, à condition que le conducteur soit attentif à ce qui se passe devant lui. Il y a en effet un système de détection de la fatigue qui s’assure que le conducteur est concentré.

Au moment d’écrire ces lignes, ces dispositifs semi-autonomes ne fonctionnent pas partout sur le continent, les autoroutes majeures étant souvent les artères visées par ces dispositifs de conduite semi-autonome.

Cette première enquête de l’ODI devra jeter un coup d’œil sur le système chargé de surveiller l’attention du conducteur, en plus de voir si BlueCruise est capable de réagir adéquatement à l’environnement routier.

Une chose est sûre : la conduite semi-autonome, bien que de plus en plus présente dans les modèles un peu plus huppés, n’est pas encore parfaite dans son exécution. Les constructeurs devront trouver un moyen de rendre cette technologie plus intuitive et plus sécuritaire, mais avant d’y arriver, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir… avec ou sans les mains!