Des voitures autonomes ? Pas en Colombie-Britannique, où les véhicules autonomes sont désormais interdits

La Colombie-Britannique rejette les véhicules de niveau 3 et plus de la norme SAE

La législation prévoit des amendes pour les conducteurs ne peuvent pas utiliser cette fonction.

Vous avez une voiture autonome ? C’est désormais illégal en Colombie-Britannique. Au début du mois, la province a interdit les véhicules autonomes conformes aux niveaux 3, 4 et 5 de la norme SAE. Que vous utilisiez la technologie ou non.

Selon la province, « conduire ou permettre la conduite de véhicules automatisés de niveau 3, 4 ou 5, à moins que cela ne soit autorisé par la réglementation, constitue une infraction ». Les sanctions peuvent aller de 368 $ et 3 points de pénalité pour conducteur jusqu’à un maximum de 2 000 $ et 6 mois d’emprisonnement ».

Les changements sont entrés en vigueur le 5 avril. L’annonce a été noyée dans un communiqué de presse dans lequel la province mettait l’accent sur une nouvelle catégorie de bicyclettes électriques et sur une nouvelle réglementation relative à la distance de dépassement sécuritaire visant à protéger les cyclistes.

Si vous êtes inquiet à propos d’une Tesla entièrement autonome, ne le soyez pas. Le système est loin d’être capable de se conduire tout seul, et il s’agit d’un système de niveau 2. Les systèmes mains libres comme le BlueCruise de Ford et le Super Cruise de GM sont également de niveau 2. Le seul système de niveau 3 actuellement proposé en Amérique du Nord est le système Drive Pilot de Mercedes sur la EQS et la Classe S, mais cette fonction n’est pas proposée au Canada pour le moment.

La raison invoquée par le gouvernement ? « Les véhicules à conduite autonome hautement automatisés restent une technologie de transport nouvelle et émergente. D’autres essais et l’élaboration de politiques sont nécessaires avant que les véhicules automatisés de niveau 3 ou supérieurs soient considérés comme sûrs et puissent commencer à être autorisés à circuler sur les routes de la Colombie-Britannique. » En gros, le gouvernement ne va pas permettre à la province de servir de cobaye. À moins que le constructeur automobile ne s’inscrive dans un projet pilote soigneusement contrôlé.