Le successeur de la BMW i3 aura un moins controversé, selon le chef du développement

BMW travaille déjà sur le successeur de sa voiture compacte entièrement électrique i3, selon le patron du développement de la société, Frank Weber. Dans une récente interview accordée à Automobilwoche, la publication sœur d’Automotive News Europe, M. Weber a déclaré que le prochain véhicule électrique adopterait un design moins controversé que son prédécesseur.

Première incursion dans les VE

La BMW i3 a été dévoilée en 2013, marquant la première incursion du constructeur allemand dans la production de masse de voitures électriques. Malgré son succès commercial (plus de 250 000 unités vendues en neuf ans), l’i3 a essuyé son lot de critiques. En particulier, la forme cossue de la voiture à hayon a suscité la controverse parmi les admirateurs de longue date, qui trouvaient son design « décalé » par rapport à l’héritage de BMW en matière de berlines aérodynamiques.

« Beaucoup de gens l’ont aimée, mais aux yeux d’autres, l’i3 n’était pas une vraie BMW. C’était un peu un outsider dans la classe, si vous voulez. Nous ne répéterons pas cela sous cette forme », a souligné M. Weber.

Un avenir ancré dans la Neue Klasse

BMW investit dans son architecture électrique Neue Klasse, qui devrait offrir une plus grande autonomie, une recharge plus rapide et des fonctions logicielles innovantes. Ce développement vise à réduire de moitié le coût des batteries, ce qui rendra les futures voitures électriques plus accessibles. « BMW doit absolument mettre sur le marché une voiture compacte et abordable », a déclaré M. Weber. « Nous attachons une grande importance à offrir aux clients le meilleur accès possible à la marque BMW.

Dévoilement des plans de production

La société a annoncé son intention de lancer la production des premières voitures Neue Klasse en 2025, dans sa future usine de Debrecen en Hongrie, suivie d’un lancement supplémentaire à Munich au cours de la même année. Dans un premier temps, l’architecture Neue Klasse servira de base à une berline de taille moyenne et à un VUS.

« Nous ajouterons quatre autres véhicules à la Neue Klasse au cours des deux premières années », a ajouté M. Weber. Cela montre que BMW a l’intention de diversifier son offre de véhicules électriques, en répondant à un large éventail de besoins des clients, depuis les voitures compactes jusqu’aux modèles plus spacieux.

En adoptant une approche mesurée en matière de design et d’innovation technologique, BMW parviendra à étendre sa marque emblématique à l’avenir électrique, tout en touchant un public plus large. Nous espérons que BMW jugera bon d’offrir une variété de styles de carrosserie, y compris une version familiale… Nous pouvons toujours espérer son retour en Amérique du Nord.