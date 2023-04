Le Subaru Crosstrek Wilderness 2024 fait son entrée à New York

Comme le Forester et l’Outback Wilderness, cette version est plus axée sur la conduite hors-route.

Une garde au sol plus élevée, des pneus tout-terrain et des ratios de transmission révisés sont combinés à des changements esthétiques.

Le Crosstrek Wilderness 2024 arrivera aux concessionnaires cet automne.

Après l’Outback et le Forester, c’est au tour du Crosstrek de recevoir une édition Wilderness pour 2024.

Subaru a dévoilé une nouvelle version du Crosstrek 2024, qui a été considérablement retravaillé par rapport au modèle 2023, plus tôt ce matin au Salon de l’auto de New York.

Comme on pouvait s’y attendre, cette nouvelle version est une édition Wilderness, ce qui signifie qu’elle est axée sur la conduite tout-terrain et qu’elle s’adresse à des acheteurs ayant un mode de vie plus actif.

Comme les autres modèles homonymes, le Crosstrek Wilderness bénéficie d’une apparence extérieure révisée qui l’identifie comme faisant partie de la famille la plus robuste de Subaru.

Ces changements comprennent un revêtement supplémentaire en plastique noir autour des passages de roue, de nouveaux pare-chocs avant et arrière, une calandre hexagonale unique, des antibrouillards à DEL à motif hexagonal, des plaques de protection avant en métal et un autocollant de capot noir mat.

Une couleur de peinture exclusive, Geyser Blue, peut être commandée sur ce modèle, et de nombreux accents cuivrés sont présents tout autour du véhicule, même à la base de la galerie de toit.

À ce propos, le Crosstrek Wilderness reçoit une galerie de toit unique qui peut supporter jusqu’à 176 livres en mouvement et 700 livres à l’arrêt, ce qui lui permet d’accueillir de plus grandes tentes sur le toit.

À l’intérieur, les accents cuivrés se retrouvent sur des éléments tels que le levier de vitesses, le volant et les coutures de la sellerie, tandis que les logos Wilderness sont présents sur les appuis-tête et dans le combiné d’instruments au démarrage.

Le Crosstrek Wilderness est équipé de série d’un système multimédia Subaru STARLINK de 11,6 pouces qui comprend Apple CarPlay et Android Auto sans fil, 4 mois de Sirius XM Travel Link et des mises à jour en direct.

Des tapis de sol toutes saisons et une doublure imperméable pour le chargement arrière sont également de série afin de protéger l’intérieur de l’eau ou de la boue.

Subaru étant déjà connu pour les capacités tout-terrain de ses véhicules habituels grâce à la transmission intégrale symétrique, il n’est pas surprenant que l’édition Wilderness soit plus qu’un simple ensemble cosmétique.

En effet, cette version du Crosstrek est équipée de jantes de 17 pouces noir mat chaussées de pneus Yokohama tout-terrain à lettres blanches, et d’une suspension révisée qui offre une garde au sol de 9,3 pouces, un amortissement accru et un plus grand débattement pour chaque roue. Cela permet également d’obtenir des angles d’approche, de franchissement et de départ plus favorables que le modèle de base du Crosstrek.

En outre, Subaru a revu l’engrenage de la CVT et de l’essieu afin d’améliorer la conduite à basse vitesse et les performances en montée sur les pentes raides.

Ainsi, le Crosstrek Wilderness bénéficie d’un rapport de transmission final de 4,111 au lieu des 3,700 habituels.

Cette transmission est associée exclusivement au moteur Boxer de 2,5 litres qui développe 182 chevaux et 176 lb-pi de couple.

La combinaison du nouveau rapport de transmission et de l’ajout d’un refroidisseur d’huile de transmission permet de remorquer jusqu’à 3 500 livres, soit plus du double de ce que n’importe quel autre Crosstrek est capable de faire.

En utilisant le système X-Mode à double fonction, la Crosstrek détecte les pentes raides et force automatiquement la transmission à rétrograder à son rapport le plus bas afin de maximiser la traction et les performances.

Lors d’une descente lente, le contrôle de descente de série applique automatiquement les freins sur chaque roue afin de contrôler la vitesse du véhicule sans que le conducteur n’ait à intervenir.

Le Subaru Crosstrek Wilderness 2024 sera proposé à partir de 31 995 dollars aux États-Unis lorsqu’il arrivera sur le marché cet automne.

Les acheteurs pourront commander un ensemble d’options de 2 270 $ qui comprendra un toit ouvrant, un siège conducteur à 10 réglages électriques et un système audio Harman Kardon à 10 haut-parleurs.

Les prix canadiens n’ont pas encore été dévoilés, mais Subaru Canada affirme également que le Crosstrek Wilderness arrivera cet automne, ce qui signifie que les détails devraient être dévoilés cet été.