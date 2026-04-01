Le Salon de l’auto de New York présente la version de production de l’Infiniti QX65 2027, attendue cet été.

Le QX65 2027 à deux rangées mise sur le style avec le rouage intégral de série, Google intégré et un moteur VC-Turbo

Le nouveau QX65 d’Infiniti arrivera au début de l’été 2026 avec un prix de départ fixé à 53 990 $ US. Le prix canadien sera communiqué plus tard.

Ce VUS intermédiaire au style bicorps (fastback) propose 268 ch, le rouage intégral de série et une capacité de remorquage de 6 000 lb.

Deux écrans de 12,3 pouces, Google intégré et un système audio Klipsch livrable dominent l’ensemble technologique de l’habitacle.

Infiniti a finalement présenté le tout nouveau QX65 2027, le jumeau coupé à deux rangées du populaire VUS intermédiaire de luxe QX60. Positionné au cœur du segment, le profil fastback et la large posture du QX65 le distinguent des silhouettes de multisegments plus conventionnelles. Infiniti associe cette orientation stylistique à l’esprit de l’ancien FX, exactement comme elle l’avait fait avec le QX55 maintenant abandonné.

La puissance proviendra d’abord du moteur VC-Turbo de 268 ch d’Infiniti, qui développe également 286 lb-pi de couple et qui est jumelé à une boîte automatique à neuf rapports. Des changements à l’étalonnage amélioreront la réponse et généreront une logique de passages plus affirmée. Le rouage intégral intelligent est de série, et la capacité de remorquage atteint 6 000 lb lorsque le véhicule est correctement équipé. Des indices ont déjà été donnés selon lesquels le moteur V6 de la marque s’ajoutera bientôt à l’offre, ouvrant potentiellement la porte à un modèle plus performant.

Le VUS met aussi l’accent sur l’aspect pratique malgré la ligne de toit inclinée. Infiniti annonce un volume utilitaire de 1 014 L derrière la deuxième rangée et de 1 917 L avec les sièges arrière rabattus. Les modèles SPORT ajoutent une garniture extérieure noir lustré, des jantes exclusives de 20 pouces et une garniture de pavillon graphite, tandis que la version AUTOGRAPH adopte une garniture extérieure chromée satinée, des jantes de 21 pouces à fini usiné et un toit peint en noir. Une nouvelle couleur Sunfire Red utilise de véritables paillettes de verre à revêtement doré dans une application à trois couches.

À bord, le QX65 réunit deux écrans de 12,3 pouces avec Google intégré de série, Apple CarPlay sans fil, Android Auto sans fil et un chargeur sans fil Qi2. Les versions supérieures ajoutent une finition plus poussée, notamment des accents au ton bois à pores ouverts, une planche de bord matelassée et des sièges en cuir semi-aniline au motif asymétrique. Des sièges avant massants sont inclus avec la version AUTOGRAPH.

L’audio constitue une part importante de l’ensemble. La version SPORT reçoit un système Klipsch Premium à 16 haut-parleurs évalué à 600 watts, tandis que l’AUTOGRAPH profite d’une configuration Klipsch Reference Premiere à 20 haut-parleurs et 1 200 watts. La version supérieure comprend aussi des haut-parleurs d’appuie-tête Individual Audio et une application Personalized Sound qui permet aux conducteurs d’adapter le rendu à leurs préférences auditives.

Les technologies d’aide à la conduite sont nombreuses dans toute la gamme. Les systèmes de série comprennent l’alerte de collision frontale prédictive, l’avertissement d’angle mort, l’intervention dans l’angle mort, la prévention de sortie de voie, l’assistance aux feux de route, les capteurs de stationnement arrière et ProPILOT Assist. Parmi les fonctions livrables figurent un rétroviseur intérieur intelligent, un affichage tête haute de 10,8 pouces, le moniteur Around View en 3D, la vue avant élargie, la vue « capot invisible » ainsi que ProPILOT Assist 2.1 livrable sur la version AUTOGRAPH pour la conduite sur autoroute compatible.

Le prix sera communiqué plus tard, tout comme l’arrivée du véhicule, attendue cet été. Le QX60 Luxe 2026 de base d’Infiniti est affiché à partir de 71 325 $ avec les frais. Le QX65 devrait exiger une prime, comme le QX55 le faisait par rapport au QX50, de l’ordre d’environ 6 000 $.