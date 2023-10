Le Rivian R1S offre désormais l’option d’une batterie Max Pack de 640 kilomètres

Le VUS électrique Rivian R1S propose désormais une option de batterie Max Pack de 640 kilomètres, comme révélé sur le site officiel du fabricant.

Le R1S de Rivian peut être équipé de la nouvelle batterie Max Pack, à partir de 94 000 $ américains avec une autonomie estimée par l’EPA à 640 kilomètres.

Une version performance du R1S avec le Max Pack conserve l’autonomie de 640 kilomètres mais augmente la puissance à 665 chevaux.

L’inventaire en ligne de la camionnette R1T de Rivian a introduit un filtre « Max Pack », indiquant une disponibilité potentielle dans le futur.

Rivian, la start-up californienne de véhicules électriques, a apporté une mise à jour significative à son VUS R1S. Le site officiel de l’entreprise affiche maintenant l’option pour le VUS tout électrique d’être configuré avec la batterie Max Pack. Cette nouvelle batterie offre une impressionnante autonomie estimée par l’EPA à 640 kilomètres. La découverte de ce changement a été attribuée à un utilisateur des forums Rivian nommé DuoRivians.

Pour ceux intéressés par cette mise à niveau, le R1S équipé du Max Pack a un prix de départ de 94 000 $ USD. Ce prix comprend des jantes de 21 pouces et le système dual-motor de Rivian qui produit 533 chevaux. Pour ceux qui recherchent plus de puissance, il existe également une option pour jumeler le Max Pack à une configuration dual-motor Performance. Cette variante augmente la puissance à 665 chevaux sans compromettre l’autonomie estimée. La variante performance jumelée au Max Pack est tarifée à 99 000 $ américains.

Cependant, il existe une mise à niveau Tout-Terrain disponible en option pour un supplément de 3 600 $. Cette mise à niveau, qui comprend des jantes tout-terrain de 20 pouces, entraîne une réduction assez notable de l’autonomie estimée par l’EPA, la ramenant à 568 kilomètres pour les versions standard et performance du R1S. En comparant le nouveau Max Pack avec la batterie Large Pack précédemment offerte par Rivian, le Max Pack est plus cher. Il coûte 10 000 $, mais offre 77 kilomètres d’autonomie supplémentaires.

Plus tôt cette année, RJ Scaringe, PDG et fondateur de Rivian, a partagé des plans concernant une nouvelle configuration Max Pack + Dual-Motor AWD pour le R1S. Cette configuration, avec une capacité de sept sièges, était prévue pour avoir une autonomie de 624 kilomètres et devait être livrée cet automne. Étant donné le délai habituel de quatre mois pour une commande personnalisée de Rivian, il reste à voir si les clients pourront recevoir le R1S Max Pack avant la fin de cet automne.

De plus, la boutique d’inventaire en ligne R1T de Rivian présente désormais un filtre « Max Pack ». Cela laisse présager l’introduction potentielle de camionnettes avec ce pack de batterie à longue autonomie. Cependant, pour l’instant, ce filtre est inactif, suggérant que les configurations ne sont pas disponibles immédiatement.