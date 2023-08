Le Rivian R1S conquiert l’emblématique Rubicon Trail et marque l’histoire des véhicules électriques

Le VUS R1S de Rivian est entré dans l’histoire du véhicule électrique en devenant le premier véhicule de série à conquérir le légendaire Rubicon Trail, un défi tout-terrain emblématique connu pour son terrain exigeant. Partant de l’entrée du lac Loon, situé au sud du lac Tahoe près de la frontière entre la Californie et le Nevada, un R1S à moteur quadruple, équipé de pneus tout-terrain Pirelli de 34 pouces, s’est lancé dans ce périple historique.

Pendant environ huit heures, la R1S a parcouru une distance ardue de 19 kilomètres, surmontant des pentes difficiles, des obstacles rocheux et des rochers surdimensionnés. Cette randonnée s’est terminée à la zone de transit de Tahoma. Bien que quelques améliorations aient été apportées, notamment des récepteurs d’attelage à l’avant, des déflecteurs en acier et une galerie de toit, la R1S a démontré ses remarquables capacités avec un minimum de modifications.

Malgré la distance relativement courte, la piste rigoureuse a eu un impact significatif sur la performance de la batterie du R1S. Parti avec un niveau de charge de 80 %, le véhicule a terminé le voyage avec moins de 10 % d’autonomie restante. Cette consommation substantielle de la batterie représentait environ 75 % de l’énergie totale disponible, un exploit comparable à la consommation d’environ douze litres d’essence.

Our stock Quad-Motor R1S is the first production EV to complete the Rubicon Trail, one of the most challenging off-road trails in North America. Thanks to @trail_rubicon for working to keep the trail open and sustainable. Details on the historic run: https://t.co/whfq5asFNB pic.twitter.com/Xx7r6YgsjS

